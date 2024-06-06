 
الخميس 06 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

علماء: الفواكه تقلل من خطر الاكتئاب

فواكه
فواكه
اكتشف علماء مركز شيخوخة الدماغ الصحية بجامعة نيوساوث ويلز الأسترالية، أن تناول الفواكه يرتبط بانخفاض خطر إصابة الأشخاص الذين عمرهم 45 عاما وأكثر بالاكتئاب.اضافة اعلان

تشير مجلة Journal of Affective Disorders إلى أن 7801 متطوعا لا يعانون من الاكتئاب وعمر جميعهم فوق 45 عاما شاركوا في هذه الدراسة.

ووفقا للمجلة، جمع الباحثون في بداية الدراسة المعلومات اللازمة عن صحة وحالة كل متطوع وما نسبة الفواكه والخضروات في نظامه الغذائي باستخدام استبيانات. وبعد ذلك، بدأت متابعتهم على مدى تسع سنوات.

ورصد الباحثون خلال هذه الفترة 1630 حالة اكتئاب. وقد أظهر التحليل المقارن أن تأثير استهلاك الخضروات على احتمال الإصابة بهذا المرض لم تكن له دلالة إحصائية. ولكن اتضح أن ارتفاع نسبة الفاكهة في النظام الغذائي ترتبط بصورة واضحة ووثيقة بمستوى مرتفع للصحة العقلية.

ويعتقد الباحثون أن السبب يعود إلى أن الخضروات عادة تؤكل مطبوخة، ما يؤدي إلى فقدان العديد ومن المواد المغذية. أما الفواكه فعادة تؤكل طازجة ونيئة، ما يسمح بالحصول منها على جميع مضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف الغذائية الضرورية لصحة الدماغ. RT
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