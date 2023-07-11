علماء روس يبتكرون طريقة تسهل العلاج الكيميائي لمرضى السرطان

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ونشرت مجلة Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects نتائج الدراسة العلمية التي تتمحور حول العلاج الأكثر أمانًا وبأسعار معقولة وأقل تكلفة، لافتةً إلى أن العلماء باتوا يركزون على فاعلية ومسار الأدوية داخل الجسم خلال العلاج السريري في جميع مراحله.وأكدت الدراسة على ضرورة الحفاظ على الجرعة العلاجية المطلوبة، وكذلك لتقييم توزيع الدواء في الأنسجة.وأشارت الدراسة إلى أن الأساليب المعتمدة في الوقت الراهن لإجراء العلاج الكيميائي للسرطان تتطلب تحضيرًا أوليًا للعينات وتكاليفها باهظة، مضيفةً أن هذه الأساليب ليست مناسبة للاستخدام العام وغير متوفرة لجميع الفئات، مما يعقد بشكل كبير تقديم المساعدة في الوقت المناسب.وسمى علماء ولاية ساراتوف الوطنية للبحوث طريقة لتقييم سريع ودقيق لتركيز ميتوكسانترون، وهو دواء يستخدم على نطاق واسع في العلاج الكيميائي لمجموعة واسعة من أمراض الأورام. -سبوتنيك