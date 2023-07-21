الجمعة 21 تموز 2023
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علماء روس يبتكرون مادة تسرع التئام الجروح

علماء روس يبتكرون مادة تسرع التئام الجروح
علماء روس يبتكرون مادة تسرع التئام الجروح
ابتكر علماء جامعة بيلغورود الوطنية للبحوث مادة ماصة تعتمد على الصلصال (الطين) لعلاج الجروح القيحية.
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ويشير بيان المكتب الإعلامي للجامعة، إلى أن المادة المبتكرة اجتازت جميع الاختبارات السريرية بنجاح، حيث ظهر أن الجروح القيحية المعالجة بهذه المادة تنظف أسرع بنسبة 20 بالمئة، وتسرع التئام الجرح بنسبة 30 بالمئة.
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ويقول مصدر في المكتب الإعلامي للجامعة في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء: "حصل علماء الكيمياء على براءة اختراع لاستخدام الصلصال المحتوي على المونتموريلّونيت المعالج بالفضة لتكون مادة بديلة لتلك المستوردة، تستخدم في علاج الجروح القيحية. وقد اجتازت المادة المبتكرة وطريقة العلاج بنجاح الاختبارات السريرية التي أجراها الأطباء في مستشفى أيواساف بمقاطعة بيلغورد لعلاج هذه العدوى المعقدة".
ووفقا لمدير المعهد الطبي بالجامعة أندريه ياروش، أظهرت الدراسة أن استخدام الطريقة الجديدة في علاج الجروح القيحية، يسمح بتحقيق تأثير سريري واضح.
ويقول: "بعد معالجة الجروح بالمادة الجديدة اتضح أنها تنظف اسرع من استخدام الأدوية التقليدية بنسبة 20 بالمئة وتلأم الجروح أسرع بحوالي 30 بالمئة. و ستكرس الاختبارات اللاحقة لتقييم فعاليتها في علاج المصابين في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
ووفقا للمصدر، اتضح للأطباء خلال الاختبارات أن المادة الجديدة فعالة جدا في المرحلة الأولى للجرح، لأنها تمتص السوائل الناتجة بفعالية عالية، وان أيونات الفضة الموجودة فيها تمنع إصابة الجرح بعدوى. (روسيا اليوم)
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