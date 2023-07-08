علماء ستانفورد يكشفون سببا خطيرا لأثر الحرارة العالية في الطبخ على البشر

ترجمة: إسراء الردايدة

بينت دراسة رائدة بقيادة علماء ستانفورد إلى أن استهلاك الأطعمة المطبوخة في درجات حرارة عالية، مثل اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية، قد يؤدي إلى تلف الحمض النووي وزيادة خطر الإصابة بالسرطان بسبب امتصاص الحمض النووي التالف بالحرارة من هذه الأطعمة.



في حين أن هذا الاكتشاف أولي وملاحظ بشكل أساسي في الخلايا والفئران المزروعة في المختبر، إلا أنه يسلط الضوء على مسار مهم محتمل للضرر الجيني ويدعو إلى مزيد من التحقيق في الآثار الصحية لطرق الطهي المختلفة وخيارات الطعام.



الدراسة التي قادها علماء ستانفورد ، بالتعاون مع نظرائهم في المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) ، وجامعة ماريلاند ، وجامعة ولاية كولورادو ، توضح أن مكونات الحمض النووي التالفة بالحرارة يمكن امتصاصها من خلال الهضم ثم دمجها لاحقًا في الحمض النووي للشخص الذي يستهلك الطعام.



يؤدي هذا الامتصاص مباشرة إلى تلف الحمض النووي للمستهلك، مما قد يؤدي إلى حدوث طفرات جينية قد تؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى.





في حين أنه من السابق لأوانه القول أن هذا يحدث عند البشر -لاحظت الدراسة فقط امتصاص مكونات الحمض النووي التالفة بالحرارة وزيادة إصابة الحمض النووي في الخلايا والفئران المزروعة في المختبر -يمكن أن يكون للنتائج آثار مهمة على الخيارات الغذائية والصحة العامة.



وقال كبير مؤلفي الدراسة إيريك كول وأستاذ جورج أ. وهيلدا دوبيرت في الكيمياء في كلية ستانفورد للعلوم الإنسانية والعلوم. "البناء على هذه النتائج يمكن أن يغير حقًا تصوراتنا عن إعداد الطعام وخياراته.





واعتبر يونغ وونغ جون، وهو باحث سابق تابع لما بعد الدكتوراه في الكيمياء بجامعة ستانفورد ويعمل حاليًا في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، المؤلف الرئيسي للدراسة، التي نُشرت في 1 يونيو في ACS Central Science .





رواية الخطر الوراثي

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نحن ما نأكله

تحتاج لمزيد من التحقيق

تربط العديد من الدراسات استهلاك الأطعمة المتفحمة والمقلية بتلف الحمض النووي وتنسب الضرر إلى جزيئات صغيرة معينة تشكل ما يسمى بالأنواع التفاعلية في الجسم.ومع ذلك، من الجدير بالملاحظة أن تلك الجزيئات الصغيرة التي يتم إنتاجها في الطهي النموذجي يقل عددها بآلاف المرات عن كمية الحمض النووي التي تحدث بشكل طبيعي في الأطعمة، كما يقول كول.لكي تتسبب تلك الأنواع التفاعلية في تلف الحمض النووي، يجب أن تصادف ماديًا الحمض النووي في الخلية لإطلاق تفاعل كيميائي ضار -وهو حدث نادر، على الأرجح.على النقيض من ذلك، فإن المكونات الرئيسية للحمض النووي المعروفة باسم النيوكليوتيدات التي يتم توفيرها من خلال الانهيار الطبيعي للجزيئات الحيوية - على سبيل المثال ، أثناء الهضم - يتم دمجها بسهولة في الحمض النووي للخلايا ، مما يشير إلى مسار معقول ويحتمل أن يكون مهمًا للحمض النووي للأغذية التالفة لإلحاق الضرر على الحمض النووي الآخر في المصب في المستهلكين.يقول كول: "لا نشك في أن الجزيئات الصغيرة التي تم تحديدها في دراسات سابقة هي بالفعل خطيرة". "ولكن ما لم يتم توثيقه من قبل دراستنا هو الكميات الكبيرة المحتملة من الحمض النووي التالف بالحرارة والمتاح لامتصاص الحمض النووي للمستهلك."كثير من الناس لا يدركون أن الأطعمة التي نأكلها -اللحوم والأسماك والحبوب والخضروات والفواكه والفطر، سمها ما شئت -تشمل الحمض النووي للكائنات الحية. والإغفال مفهوم، لأن الحمض النووي لا يظهر على ملصقات التغذية بنفس طريقة ظهور البروتينات والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات والمعادن.ومع ذلك، فإن كميات الحمض النووي التي يتم التهامها لا تكاد تذكر.على سبيل المثال، تحتوي شريحة لحم بقري يبلغ وزنها 500 جرام (16 أونصة) على أكثر من جرام (0.04 أونصة) من الحمض النووي للبقرة ، مما يشير إلى أن تعرض الإنسان للحمض النووي الذي قد يتضرر بسبب الحرارة لا يُستهان به أيضًا.إن التحقيق في التفاصيل الدقيقة لكيفية إصلاح جزيئات الحمض النووي المعقدة -سواء بعد الأخطاء الطبيعية التي لا يمكن تجنبها، وكذلك الضرر الناجم عن التعرض البيئي -هو الهدف الرئيسي لمختبر كول في ستانفورد. تحقيقا لهذه الغاية، ابتكر مختبر كول والمتعاونون معهم وسائل لإحداث وقياس أشكال معينة من الضرر الذي يلحق بالحمض النووي.أثناء متابعة هذا الخط من البحث، بدأ كول يتساءل عن الارتباط الافتراضي بالحمض النووي المنقول بالغذاء والعملية المعروفة لجسم "إنقاذ" وإعادة استخدام قصاصات الحمض النووي.شرع الباحثون في طهي الأطعمة -وهي لحم البقر المفروم ولحم الخنزير المفروم والبطاطا -إما من خلال غليان لمدة 15 دقيقة عند 100 درجة مئوية (212 درجة فهرنهايت) أو 20 دقيقة تحميص خفيف عند 220 درجة مئوية (حوالي 430 فهرنهايت). ثم استخرج الباحثون في جامعة ستانفورد الحمض النووي من هذه الأطعمة وأرسلوا العينات إلى المتعاونين في المعهد الوطني للمعايير والتقنية (NIST).أظهر فريق NIST، بقيادة ميرال ديزدار أوغلو، أن جميع الأطعمة الثلاثة أظهرت تلفًا في الحمض النووي عند غليها وتحميصها، وزادت درجات الحرارة المرتفعة من تلف الحمض النووي في جميع الحالات تقريبًا.ومن المثير للاهتمام، أنه حتى مجرد الغليان، وهو درجة حرارة منخفضة نسبيًا للطهي، لا يزال يتسبب في بعض تلف الحمض النووي. ظهرت نتائج أخرى مثيرة للاهتمام أيضًا -البطاطا، على سبيل المثال، كانت الأقل ضررًا للحمض النووي في درجات حرارة أعلى من اللحوم لأسباب غير معروفة.اشتمل النوعان الأكثر شيوعًا من الضرر على مكون نيوكليوتيد يحتوي على مركب يسمى السيتوزين يتغير كيميائيًا إلى مركب ذي صلة يسمى uracil وإضافة الأكسجين إلى مركب آخر يسمى الجوانين. كلا النوعين من تلف الحمض النووي سامان للجينات، حيث يمكنهما في نهاية المطاف إعاقة أداء الجينات وتعزيز الطفرات التي تجعل الخلايا تتكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه مثل السرطان.بعد ذلك، كشف فريق كول عن الخلايا المزروعة في المختبر وأطعم الفئران محلولًا يحتوي على مكونات الحمض النووي التالفة بالحرارة بتركيزات عالية.استخدم الباحثون أداة مبتكرة، تم إنشاؤها داخليًا في مختبر كول في عمل سابق، تقوم بتمييز مواقع الحمض النووي التالف بجزيئات الفلورسنت ، مما يسهل قياس مدى الضرر.بشكل عام، أظهرت الخلايا المزروعة في المختبر تلفًا كبيرًا في الحمض النووي ناتجًا عن تناول مكونات الحمض النووي التالفة بالحرارة.أما بالنسبة للفئران، فقد ظهر تلف الحمض النووي بشكل بارز في الخلايا المبطنة للأمعاء الدقيقة، وهو أمر منطقي لأن هذا هو المكان الذي يحدث فيه الكثير من هضم الطعام.يخطط الفريق الآن للتعمق أكثر في هذه النتائج الأولية المثيرة للحواجب. تتمثل إحدى السبل المستقبلية للبحث في اختبار مجموعة متنوعة من الأطعمة، لمتابعة فكرة أن الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من محتوى الحمض النووي، مثل المنتجات الحيوانية، يمكن أن تشكل خطرًا وراثيًا محتملاً أكثر من الغذاء منخفض المستوى من الحمض النووي مثل البطاطا وغيرها من النباتات. يخطط الباحثون أيضًا لفحص طرق الطهي التي تحاكي تحضير الطعام المختلف -على سبيل المثال ، طهي الطعام لمدة تزيد عن 20 دقيقة فقط.الأهم من ذلك، سيحتاج نطاق البحث إلى التوسع في الجرعات الطويلة الأجل المنخفضة من الحمض النووي المتضرر بالحرارة والمتوقع على مدى عقود من الاستهلاك في النظم الغذائية البشرية النموذجية، مقابل الجرعات العالية التي يتم تناولها في دراسة إثبات المفهوم.قال كول: "تثير دراستنا الكثير من الأسئلة حول مخاطر صحية مزمنة غير مستكشفة تمامًا، ولكن من المحتمل أن تكون كبيرة مزمنة من تناول الأطعمة المشوية أو المقلية أو المحضرة بطريقة أخرى على حرارة عالية". "لا نعرف حتى الآن إلى أين ستؤدي هذه النتائج الأولية، وندعو مجتمع البحث الأوسع للبناء عليها."