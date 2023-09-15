علماء يكتشفون أحد ألغاز مرض الخرف

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أفادت هيئة الـ(بي بي سي) البريطانية، بأن علماء في المملكة المتحدة وبلجيكا يعتقدون أنهم اكتشفوا أحد ألغاز مرض الخرف (الزهايمر)، وأنهم توصلوا إلى كيفية موت خلايا الدماغ لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة.وأضافت الهيئة أن الأسباب كانت لعقود من الزمن مصدر نقاش علمي، لكن الفريق، في مقال بمجلة "ساينس"، ربط بين البروتينات غير الطبيعية التي تتراكم في الدماغ وموت الخلايا أو انتحارها.ووصفت النتائج بأنها رائعة و مثيرة لأنها تقدم أفكارا جديدة تساعد في علاج المرض.وقال البروفيسور بارت دي ستروبر، من معهد أبحاث الخرف في المملكة المتحدة، لـ(بي بي سي) "هذه نتيجة مهمة ومثيرة للاهتمام للغاية"، مضيفًا "لأول مرة نحصل على دليل حول كيفية وسبب موت الخلايا العصبية لمرضى الزهايمر. لقد كان هناك الكثير من التكهنات لمدة 30 إلى 40 عامًا، لكن لم يتمكن أحد من تحديد الآليات بدقة".