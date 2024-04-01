الثلاثاء 02 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

علماء يكتشفون أعراضا تعتبر علامة رئيسية لخطر الإصابة بالخرف

الإصابة بالخرف
الإصابة بالخرف
الدوحة- وجدت دراسة حديثة، أن الهيجان والارتباك وضعف التركيز - وهي من أعراض الهذيان- قد تكون عوامل خطر قوية للإصابة بالخرف والوفاة عند كبار السن.
وأجرى الدراسة باحثون في جامعة كوينزلاند في أستراليا، ونشرت في 27 آذار (مارس) الماضي، في مجلة بريتش ميديكال جورنال، وكتبت عنها صحيفة نيوزويك.اضافة اعلان
حللت الدراسة معلومات ما يزيد على نصف مليون شخص غير مصابين بالخرف وتزيد أعمارهم على 65 عاما، ممن أُدخلوا المستشفى في نيو ساوث ويلز في أستراليا في الفترة الممتدة منذ بداية العام 2009 وحتى نهاية العام 2014.
راجع الباحثون سجلات المرضى ليجدوا أن 55 ألف مريض تقريبا قد أصيبوا بنوبة هذيان واحدة على الأقل، أو ظهرت عليهم أعراض مثل الهيجان أو الارتباك أو عدم القدرة على الحفاظ على التركيز.
ووجد الباحثون، أن المرضى الذين يعانون نوبات هذيان -التي تشمل أعراضها الهيجان والارتباك وعدم القدرة على الحفاظ على التركيز- تزداد احتمالية وفاتهم بنسبة 39 %، وتضاعفت احتمالية إصابتهم بالخرف 3 مرات. العلاقة كانت بين الهذيان والخرف أكثر وضوحا لدى المرضى الرجال مقارنة بالمريضات النساء.
يحتاج الباحثون إلى مزيد من الدراسات لجعل الرابط بين الخرف والهذيان أكثر وضوحا والعمل على إيجاد الآلية البيوكيميائية التي قد تقف وراء هذه النتائج. ويشير الباحثون - في الورقة العلمية -، إلى أنه رغم أن نتائج الدراسة تتماشى مع الفرضية التي تنص على أن الهذيان يلعب دورا سببيا في الخرف، فإن النتائج ليست قطعية.
الخرف
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن ما يزيد على 55 مليون إنسان حول العالم يعانون الخرف. والخرف هو مصطلح يعبر عن أمراض عدة، ترتبط بالذاكرة والتفكير والقدرة على ممارسة الأنشطة اليومية. وتزداد حدة المرض مع مرور الوقت وتزداد احتمالية إصابة الأشخاص بالخرف كلما تقدموا في العمر، ولكنه لن يصيب جميع كبار السن بالضرورة.
ويعد الخرف متلازمة تحدث بسبب عدد من الأمراض التي تدمر الخلايا العصبية والدماغ مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى تدهور القدرات الإدراكية بشكل أسرع مما يتوقع، في نتيجة طبيعية لتقدم العمر. ويصاحب تدهور القدرات الإدراكية للمريض عادة تغير المزاج وعدم السيطرة على المشاعر أو ضبط السلوك أو الدوافع.
ويعد مرض ألزهايمر أكثر أشكال الخرف، ويرتبط الخرف أيضا بأمراض أخرى، منها الخرف الوعائي والخرف المرتبط بأجسام لوي، (وهي بروتين يتراكم بشكل غير طبيعي في الخلايا العصبية). ومن الممكن أن يصاب بعض الأشخاص بالخرف نتيجة للإصابة بالسكتات الدماغية.
أعراض الخرف
قد يعاني مريض الخرف من التغير في السلوك والمزاج قبل ظهور مشكلات الذاكرة. وتزداد الأعراض سوءا مع مرور الوقت، وفي نهاية المطاف، سيحتاج مريض الخرف إلى من يساعده في أداء أنشطته اليومية.
ومن الأعراض التي تظهر على مرضى الخرف:
- نسيان الأشياء والأحداث.
- نسيان أماكن الأشياء.
- الضياع عند الخروج من المنزل.
- الارتباك حتى في الأماكن التي يعرفها المريض جيدا.
- فقدان الشعور بالوقت.
- صعوبة حل المشكلات أو اتخاذ القرارات.
- مشكلات في متابعة الحديث وصعوبة إيجاد الكلمات المناسبة.
- مواجهة صعوبة في أداء المهمات الاعتيادية.
وقد يعاني مرضى الخرف بعض التغيرات السلوكية، مثل الشعور بالقلق والحزن والغضب، بسبب فقدهم الذاكرة، وتغيرات في سلوكهم والانسحاب من العمل أو الأنشطة الاجتماعية وعدم الاكتراث لمشاعر الآخرين.
الهذيان
تشير الكلية الملكية للأطباء النفسين، إلى أن الهذيان هو حالة من الارتباك العقلي التي تبدأ بشكل مفاجئ. وعندما تحدث لا يعود المريض مدركا للمكان الذي هو فيه ولا الوقت ولا ما حدث له. ويسمى أيضا حالة الارتباك الحاد. وبعض المشكلات الطبية والعمليات الجراحية والأدوية قد تسبب الهذيان.
قد تقف وراء الهذيان أسباب عدة، وفي بعض الأحيان لا تتم معرفة السبب، وقد يصاب الأشخاص بالهذيان عند تقدمهم بالسن أو عندما تكون لديهم مشاكل في السمع أو البصر. -(الجزيرة نت)
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