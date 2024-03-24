الأحد 24 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

علماء ينجحون في تعطيل فيروس "الإيدز" باستخدام تقنية حائزة على "نوبل"

slideshow_slideshow_2254_874c18f31aa-ef20-427d-82b5-2097e97a933e
فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)

نجح باحثون من جامعة أمستردام، في حذف فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) من الخلايا المصابة، باستخدامهم وسيلة جديدة.


واستخدم العلماء في بحثهم الجديد، أداة تحرير الجينات الحائزة على جائزة "نوبل"، (كريسبر/كاس9)، التي يتم استخدامها لتغيير الحمض النووي للحيوانات والنباتات والكائنات الحية الدقيقة بدقة عالية للغاية، وقد أحدثت هذه التكنولوجيا ثورة في علوم الحياة الجزيئية، وفتحت فرصا جديدة لتكاثر النباتات، وساهمت في تطوير علاجات جديدة للسرطان، وفقا لموقع "New Scientist".

اضافة اعلان


وتعمل أداة "كريسبر" مثل المقص، إذ تستهدف الحمض النووي لفيروس نقص المناعة البشرية على المستوى المجهري، وتقطع جميع البصمات الفيروسية في نقاط محددة في الخلايا المصابة، وهو ما يتيح القضاء على الجينات غير المرغوب فيها، أو إدخال مواد وراثية جديدة إلى الخلايا.


وفيما لفت الباحثون إلى أن إنجازهم العلمي يشكل "تقدما محوريا نحو تصميم استراتيجية علاجية"، فقد شددوا أن عملهم يظل مجرد "دليل على المفهوم"، ولن يصبح علاجا لفيروس نقص المناعة البشرية في أي وقت قريب.

 

وقالت عالمة الفيروسات الجزيئية والمؤلفة الرئيسية للدراسة، الدكتورة إيلينا هيريرا كاريو من المركز الطبي بجامعة أمستردام، إنهم يهدفون إلى تقديم علاج يمكنه معالجة سلالات متعددة من فيروس نقص المناعة البشرية بشكل فعال.

 

يشار إلى أنه كانت هناك مساعي علمية أخرى، استخدمت أداة تحرير (كريسبر/كاس9) ضد فيروس نقص المناعة البشرية، وفي إحدى هذه المشاريع، كشفت شركة "Excision BioTherapies" أنه بعد 48 أسبوعا، لم يظهر على 3 مشاركين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، أي آثار جانبية مثيرة للقلق.

 

لكن أكد خبير الفيروسات، الدكتور جوناثان ستوي، في معهد فرانسيس كريك بلندن، في تصريحات إعلامية، أن القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية من جميع الخلايا المصابة في الجسم كان "صعبا للغاية".


وشدد على أنه "لذلك يبدو من المحتمل أن تمر سنوات عديدة قبل أن يصبح أي علاج قائم على تقنية "كريسبر" روتينيا - حتى على افتراض أنه يمكن إثبات فعاليته".


تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لأدوية فيروس نقص المناعة البشرية المتوافرة حاليا، أن توقف الفيروس، ولكن لا تقضي عليه. 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
يصيب هذا الاضطراب منطقة الدماغ التي تتحكم في التعرف على الوجه

يرى البشر على هيئة عفاريت.. رجل مصاب بحالة نادرة وعجيبة

منذ3 ساعة
فاكهة

فاكهة تساعد على تخفيض الوزن وإبطاء الشيخوخة

منذ3 ساعة
يؤدي تجاهل متابعة الوزن إلى زيادة فرص تراكم الدهون حول البطن

5 أخطاء يومية وراء ارتفاع الكوليسترول في رمضان

منذ3 ساعة
المنبة

حين يقض الأرق مضجعك ليلا.. اتبع هذه الخطوات

منذ15 ساعة
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: ضعف الإقبال للعلاج من السل في شرق المتوسط

منذ17 ساعة
أغذية تقوي الشعر وتحارب الصلع

أغذية تقوي الشعر وتحارب الصلع

23 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

صناعة الأعداء الوهميين مكلفة

ماهر أبو طير |اليوم

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

البطالة مسؤولية من؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

البيئة على صفيح ساخن!

نضال المجالي |اليوم

خلل ما في الكرة الأردنية !

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
1711148433977833600

"رصيف" بايدن البحري في غزة إيماءة جوفاء‏

ترجمات | منذ15 ساعة
قادة شركات التكنولوجيا أثناء مؤتمر في سان فرانسيسكو عن الذكاء الاصطناعي، حزيران (يونيو) 2023 - (المصدر)

المسار الصحيح لتشريعات الذكاء الاصطناعي: التركيز على الإمكانيات وليس المخاطر

ترجمات |22 آذار 2024
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات |20 آذار 2024
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات |19 آذار 2024
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات |19 آذار 2024
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

مصروف رمضان

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب
 
 