الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عواقب نقص عنصر النحاس في الجسم

نقص عنصر النحاس في الجسم
عواقب نقص عنصر النحاس في الجسم
تحتل العناصر المعدنية، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والحديد مرتبة متقدمة عندما يتعلق الأمر بالصحة. ولكن النحاس مهمل مع أنه يلعب دورا رئيسا في الجسم.اضافة اعلان

ويعتبر النحاس عنصرا مهما للجسم فكيف نحافظ على توازنه وماهي مصادره؟

يوجد النحاس في الكبد والبنكرياس والقلب وأعضاء أخرى. ويمكن الحصول عليه من المكسرات (وخاصة اللوز وكيشيو) والبذور (وخاصة بذور عباد الشمس) والحبوب والبقوليات واللحم (وخاصة الكبد) والأسماك والحليب ومنتجات الألبان. وهناك حميات غذائية تزود الجسم بكميات كافية من النحاس. وعموما نادرا ما يعاني الجسم من نقص النحاس في حالات التغذية الجيدة، حيث يحتاج الشخص البالغ في المتوسط 120 ملغم من النحاس في اليوم.

ويؤدي نقص النحاس في الجسم قبل كل شيء إلى الاعتلال العصبي ومشي غير مستقر وضعف حساسية اليدين واضطراب الانسجام الحركي والصلع المبكر.

والسبب الرئيسي لنقص النحاس في الجسم هو ارتفاع مستوى الزنك. لأن هذين العنصرين يتنافسان فيما بينهما في عملية امتصاصهما في الأمعاء. أي أن ارتفاع مستوى أحدهما في الجسم يشير إلى نقص الآخر. لذلك عندما يتناول الشخص أطعمة محتوية على العنصرين يجب أن يحدد الجسم أي منهما يمتص أولا.

ويمكن أن يؤدي نقص أحدهما بسبب ارتفاع مستوى الآخر إلى مشكلات مختلفة، مثل اضطرابات عصبية، مشكلات في منظومة المناعة وغيرها. كما أن الأدوية المحتوية على الحديد أو فيتامين С تمنع امتصاص النحاس، ما يؤدي إلى اختلال توازنه في الجسم.

ومن جانب آخر، يمكن أن يؤدي عدم ضبط مستوى النحاس في الجسم إلى اضطراب الذاكرة والقلق والاكتئاب وانحطاط الجهاز العصبي وتلف الكبد ومشكلات في النسيج الضام والعظام.

ويمكن ملاحظة ارتفاع مستوى النحاس في الجسم في العينين. وأحد الأسباب الرئيسية لزيادة عنصر النحاس في الجسم هو أمراض وراثية مثل مرض ويلسون، الذي يكون فيه الجسم غير قادر على التخلص من النحاس الزائد، ما يؤدي إلى تراكمه. كما أن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالنحاس واستخدام الأواني النحاسية في طهي الطعام يؤدي إلى ارتفاع مستواه في الجسم.RT

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
اكتشاف مادة مضادة للأورام في زنابق البحر

اكتشاف مادة مضادة للأورام في زنابق البحر

19 آذار 2024
5 علامات حيوية لنقص الفيتامينات في الجسم

5 علامات حيوية لنقص الفيتامينات في الجسم

16 آذار 2024
وخز في اليد

ما أسباب الشعور بوخز في اليد؟

06 آذار 2024
تنظيف الأسنان

"أحدها الالتهاب الرئوي" مخاطر مهددة للحياة ترتبط بعدم تنظيف الأسنان

29 شباط 2024
اقرأ أيضا
اكتشاف صلة بين قوة العظام والمكان الذي تعيش فيه

اكتشاف صلة بين قوة العظام والمكان الذي تعيش فيه

منذ2 ساعة
جراحة الليزك - (تعبيرية)

جراحة الليزك.. هل هي مناسبة لك؟

منذ23 ساعة
العين

الطريقة التي "ترمش" بها عيناك تقول الكثير عن صحتك

منذ23 ساعة
gas-stove-methane-emissions

سمية الطهي على الغاز أكثر 100 مرة من عوادم السيارات

19 آذار 2024
ايلون ماسك

ما المخدر الذي يتعاطاه إيلون ماسك لصحته العقلية؟

19 آذار 2024
اكتشاف مادة مضادة للأورام في زنابق البحر

اكتشاف مادة مضادة للأورام في زنابق البحر

19 آذار 2024
افكار و مواقف

الهجوم الأميركي على نتنياهو

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذا ما يهمسون به في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

هل من شبهة دستورية في قوانين النقابات؟

د.خليف الخوالدة |اليوم

أحزاب تحت خط الفقر

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات | منذ13 ساعة
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات | منذ15 ساعة
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy
 
 