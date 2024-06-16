عيد الأضحى.. 5 أمراض ناتجة عن التقبيل في التجمعات العائلية

مع زيارات العائلات لبعضها البعض في عيد الأضحى، باعتباره مناسبة دينية واجتماعية تجمع الأهل والأصدقاء للاحتفال والتواصل، ويرحب الأقارب ببعضهم البعض عن طريق التقبيل كنوع من التحية والتعبير عن المودة، ولكنه قد يكون سببًا في نقل الأمراض.

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في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" الأمراض المحتملة الناتجة التقبيل، وكيفية الوقاية منها، وفقًا لموقعي "Health line" و"Medical News Today".





كيف تنتقل الأمراض من خلال التقبيل؟



- اللعاب، حيث يحتوي على العديد من البكتيريا والفيروسات التي يمكن أن تسبب الأمراض، خاصة لو على الخدين أو من الشفاه.



- التلامس المباشر، يعتبر أحد أبرز الأسباب الرئيسية في انتقال الجراثيم والأمراض.



- الجروح الصغيرة، أي جروح أو تقرحات صغيرة في الفم يمكن أن تكون مداخل للعدوى.





أمراض قد ينقلها التقبيل في العيد



قد يسبب تقرحات وبثور مؤلمة حول الفم والشفاه، وفي بعض الأحيان على الخدين، وذلك عن طريق التلامس المباشر مع البثور أو اللعاب.



- نزلات البرد والإنفلونزا

تحدث نتيجة سيلان الأنف، السعال، الحمى، والتعب، وينتقل عن طريق اللعاب والقطرات التنفسية.



- فيروس إبشتاين-بار (مرض كثرة الوحيدات العدواني)

من أبرز أعراضه الحمى، التهاب الحلق، تضخم الغدد الليمفاوية، والتعب الشديد، ويعرف بمرض "القبلة" لانتقاله عبر اللعاب.



- البكتيريا العقدية (التهاب الحلق البكتيري)

وأعراضها التهاب الحلق، صعوبة في البلع، الحمى، وتضخم اللوزتين، وينتقل هذا المرض عن طريق اللعاب والقطرات التنفسية.



- التهاب الكبد B

وأعراضه التهاب الكبد، اليرقان، التعب، ألم في البطن، وينتقل من خلال اللعاب خاصة إذا كانت هناك جروح في الفم.





طرق الوقاية من انتقال الأمراض عبر التقبيل



لابد من حفاظك على نظافتك الشخصية من خلال نظافة الفم والأسنان والتقليل من مخاطر انتقال العدوى، وتنظيف الأسنان بانتظام واستخدام غسول الفم المضاد للبكتيريا.



- تجنب التقبيل عند المرض

الابتعاد عن التقبيل عند الإصابة بأي عدوى تنفسية أو تقرحات فموية.



- التوعية الصحية

نشر الوعي حول مخاطر نقل الأمراض عبر التقبيل وأهمية الوقاية سواء في المناسبات أو خلافه، وتعليم الأطفال والبالغين أهمية النظافة الشخصية وطرق الوقاية من الأمراض.

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