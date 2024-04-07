فتاة تتعرض لتلف بالكلى بعد زيارة صالون تجميل.. ماذا حدث؟

تلجأ بعض الفتيات لمنتجات وطرق تنعيم الشعر بصالونات التجميل من أجل الحصول على شعر أملس ومظهر جميل، ولكن يجب الحذر بعد ما حدث مع فتاة تعرضت لإصابات في الكلى عقب تلقيها علاجات تنعيم الشعر في صالون تجميل.

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عانت فتاة تونسية مقيمة في فرنسا، تبلغ من العمر 26 عاما، من تلف حاد في الكلى في ثلاث مناسبات مختلفة بين يونيو 2020 ويوليو 2022، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".



وكشف أطباء فرنسيون من خلال التقرير عن الارتباط بين بعض منتجات تمليس الشعر وتلف الكلى.



ولم تكن لدى المرأة في دراسة الحالة أي مشاكل صحية سابقة عندما طلبت المساعدة الطبية. وكانت تعاني من القيء والحمى والإسهال وآلام الظهر عندما ذهبت إلى الطبيب.



وأوضحت التقارير الطبية أن كل نوبة من تلف الكلى الحاد تزامنت مع علاج للشعر في نفس صالون التجميل في اليوم الذي بدأت فيه الأعراض. وأبلغت المريضة عن إحساسها بالحرقان أثناء كل إجراء، تليه تقرحات في فروة الرأس.



وعند الفحص، وجد الطاقم الطبي أن اختبار دمها إيجابي لزيادة مستويات الكرياتينين في البلازما.



والكرياتينين في البلازما هو منتج نفايات يأتي من العضلات، وعندما يدخل الدم، تتم تصفيته عن طريق الكلى.



وعندما تذهب المرأة إلى الصالون، يقوم مصفف الشعر بوضع كريم على شعرها يحتوي على 10% من حمض الجليوكسيليك. وهذه المادة الكيميائية هي ما يعتقد الأطباء أنها تسببت في تلف الكلى.



وتقدم هذه النتائج دليلا على أن كريم تنعيم الشعر الذي يحتوي على حمض الجليكوسيليك هو المسؤول عن اعتلال الكلية الناجم عن أكسالات الكالسيوم بعد إجراءات فرد الشعر.



وتم تسجيل براءة اختراع حمض الجليكوسيليك وإدخاله مؤخرا في منتجات تنعيم الشعر كبديل أكثر أمانا للتركيبات التي تحتوي على الفورمالديهايد، وبالنظر إلى السمية الكلوية المحتملة لحمض الجليوكسيليك الموضعي، يجب تجنب المنتجات التي تحتوي على هذا المركب.