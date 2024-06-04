فحص «اللعاب».. يكشف سرطان البروستاتا المبكر

ظهرت دراسة، أن إجراء فحص اللعاب الجديد، والذي يتضمن جمع عينة من الحمض النووي في ثوانٍ، يعد أكثر دقة من اختبار الدم القياسي الحالي للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا ودرجة خطورته، كما أنه رخيص وسريع المفعول.

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لماذا سترتفع نسبة الإصابة بالسرطان عالميا في 2050؟



ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان البروستاتا في جميع أنحاء العالم إلى 2.9 مليون شخص سنويا بحلول 2040، مع توقع ارتفاع الوفيات السنوية بنسبة 85%، ويعد سرطان البروستاتا الشكل الأكثر شيوعا لسرطان الذكور في أكثر من 100 دولة، وفق ما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية.