فقدان الوزن بالصيام المتقطع مرتبط بهذا الشرط.. ماهو؟

يعد الصيام المتقطع وسيلة شائعة لمحاولة إنقاص الوزن عن طريق الامتناع عن تناول وجبات الطعام.

لكن مراجعة جديدة خلصت الى ان تقييد النظام الغذائي قد لا يكون كافيا للتخلص من بعض الدهون في الجسم.

اضافة اعلان



فقد قام باحثون بجامعة جنوب الدنمارك وجامعة فاجينينجن بهولندا، بتلخيص المعرفة الموجودة لدينا حول ممارسة الصيام. فتم جمع الكثير من البيانات على مر السنين تغطي جوانب متعددة من الطريقة التي يؤثر بها الصيام المتقطع على الجسم. وتوصلوا الى ان الصيام المتقطع يجب أن يقترن بإدارة تناول السعرات الحرارية من أجل ملاحظة أي خسارة في الوزن.



وقال الباحثون «إن انخفاض إجمالي السعرات الحرارية هو الذي يصنع الفارق، وليس فترات الراحة الطويلة بين الوجبات».



ومن أجل المزيد من التوضيح، قال عالم الأحياء الجزيئية فيليب روبرت بجامعة جنوب الدنمارك «عندما نقوم بالصيام المتقطع، فإن القاعدة الأساسية لا تزال سارية وهي أنه يجب علينا استهلاك سعرات حرارية أقل مما نحرقه إذا أردنا إنقاص الوزن؛ وهذا يعني أن الصيام المتقطع لا يمنحك تصريحًا مجانيًا لتناول كميات غير محدودة من الطعام. إنه علم وظائف الأعضاء الأساسي، والصيام لا يمكن أن يغير ذلك». وذلك وفق ما نقل موقع «ساينس إليرت» عن «Trends in Endocrinology and Metabolism».



وهناك الكثير من الموضوعات التي تناولتها المراجعة، والتي تبحث تأثيرات الصيام المتقطع على المستوى الجزيئي. وتشمل إطلاق تحلل الأحماض الدهنية المخزنة في الجسم لتوفير الطاقة، وتولد الكيتونات (عندما تؤدي المعدلات العالية لتحلل الأحماض الدهنية إلى إنتاج الكيتونات في الكبد).



كما تتطرق الورقة البحثية إلى مشاعر النشوة التي تنتاب بعض الأشخاص بعد عدة أيام من الصيام، حيث تبدأ مشاعر الابتهاج تحل محل مشاعر الجوع؛ ربما استجابة للعمليات الكيميائية المتغيرة التي تجري في الجسم والدماغ؛ وهذا شيء اختبره روبرت بنفسه أثناء الصيام. وفي الوقت الحالي، العلماء غير متأكدين من سبب حدوث ذلك، ولكن أحد الاحتمالات هو أن الكيتونات توفر الطاقة بشكل أكثر كفاءة للدماغ.



ويضيف روبرت «يتغذى الدماغ بالكيتونات أثناء الصيام. ربما لهذا السبب قد تشعر بهذا الارتياح».



وفي هذا الاطار، هناك طرق مختلفة للصيام المتقطع، حيث لا يأكل بعض الأشخاص لساعات معينة في اليوم، والبعض الآخر لا يأكل خلال أيام معينة في الأسبوع. وقد اشترك الكثير من الشخصيات العامة المعروفة في هذه الأنظمة الغذائية أيضًا.



من جانبه، يشير فريق البحث إلى فوائد صحية عديدة للصيام بخلاف فقدان الوزن، بما في ذلك انخفاض ضغط الدم. لكن ما هو واضح هو أن الجميع يختلفون في استجاباتهم للصيام، ومن المهم استشارة الطبيب إذا كنت تفكر في تقليل تناولك للطعام.



ويخلص روبرت الى القول «هناك بالفعل العديد من الفوائد الصحية للصيام المتقطع، لكن الصيام في حد ذاته لا يؤدي إلى خسارة كبيرة في الوزن».



