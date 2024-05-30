 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"فكرة رائعة" للنوم خلال دقائق

نوم عميق- تعبيرية
نوم عميق- تعبيرية

يمكن أن يؤثر الأرق على الصحة الجسدية والعقلية، وهناك العديد من الأشياء التي قد تجعلك مستيقظاً في الليل، بما في ذلك الكافيين والتوتر والأفكار المقلقة.

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وبهذا الصدد، شاركت تشانلي لي، الممارسة للطب الصيني التقليدي، حيلة مذهلة لمساعدتك على "النوم بشكل أسرع" باستخدام العلاج بالضغط الإبري (تقنية طب بديل مشابهة من حيث المبدأ للوخز بالإبر).


ويتضمّن هذا النوع من العلاج بالتدليك، تطبيق الضغط اليدوي على نقاط معينة من الجسم، بهدف تقليل الألم وإزالة التوتر في العضلات أو زيادة تدفق الدم. 


منطقة في الكفّ

وفي فيديو نشرته على حسابها في "تيك توك"، كشفت لي، المختصة في العلاج بالضغط الإبري المرخّص لها، عن النقطة التي تحتاج إلى الضغط عليها للنوم خلال دقائق، وهي المنطقة بين إصبعي الإبهام والسبابة.


وقالت تشانلي: "ابحث عن الجزء اللحمي، واضغط بقوة لمدة 3 إلى 5 دقائق، بينما تكون مستلقياً على السرير".


وأضافت: "ابقوا أعينكم مغلقة. ركّزوا ذهنكم على هذه النقطة".


بينما قال بعض الأشخاص إنهم جرّبوا هذه الطريقة ولم تنجح، وجد آخرون أنها جعلتهم ينامون.


وقال أحد مستخدمي "تيك توك": "يا إلهي، لقد نجح الأمر". وأضاف آخر: "بمجرد أن ضغطت على النقطة بين الإبهام والسبابة، بدأت في التثاؤب. يا لها من فكرة رائعة"!

 

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