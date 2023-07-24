الإثنين 24 تموز 2023
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فوائد الثوم والبصل: دراسة كاملة لجميع ما تحتاجه

ثوم وبصل
ثوم وبصل
 المواد المغذية في الثوم والبصل اضافة اعلان

تعد الخضروات مثل البصل والثوم مصدرًا غنيًا بالعديد من العناصر الغذائية المهمة. يحتوي الثوم على الفيتامينات C وB6  والمنغنيز،

بالإضافة إلى الألياف والسيلينيوم. البصل أيضًا مركب غذائي متعدد يحتوي على الفيتامينات C وB6 والبوتاسيوم والألياف.

الأدوية والعقاقير التي تحتوي على خلاصة الثوم أو البصل

تعد الخلاصات النباتية من الثوم والبصل جزءًا مهمًا من العديد من الأدوية والمكملات الغذائية. يمكن العثور على الثوم في المكملات

الغذائية المصممة لدعم القلب والجهاز الهضمي والجهاز المناعي. البصل يستخدم أيضًا في مجموعة واسعة من العقاقير، بما في ذلك تلك

التي تستهدف صحة القلب، والأمراض التنفسية والصحة البصرية.

فوائد الثوم والبصل لجسم الإنسان

الثوم والبصل ليسا مجرد مكونين أساسيين في الطهي فحسب، بل يحتويان أيضًا على العديد من الفوائد الصحية المدهشة. وإليك الفوائد

الرئيسية الثمانية:

1.     صحة القلب: يحتوي الثوم على مركب يسمى الأليسين الذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل خطر تطور أمراض القلب. البصل أيضًا يساهم في صحة القلب من خلال تقليل مستويات الكوليسترول الضار.

2.     مضادات الأكسدة: يحتوي البصل على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمي الخلايا من التلف وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

3.     صحة الجهاز الهضمي: يمكن أن يساعد الثوم في تحسين صحة الجهاز الهضمي ويدعم صحة الأمعاء.

4.     مضاد للالتهابات: يمتلك البصل والثوم خصائص مضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في تقليل التورم والألم.

5.     صحة البشرة: تعتبر مضادات الأكسدة الموجودة في الثوم والبصل مفيدة لصحة البشرة، حيث تحمي البشرة من الضرر الناتج عن الجذور الحرة.

6.     دعم الجهاز المناعي: يمكن أن يعزز الثوم الجهاز المناعي ويساعد على مقاومة العدوى.

7.     صحة العظام: البصل يحتوي على مادة مضادة للأكسدة تسمى كيرسيتين، والتي قد تساعد في تحسين صحة العظام.

8.     صحة الرئتين: يمكن أن يساعد البصل في تحسين صحة الرئتين ويقلل من خطر الإصابة بأمراض الرئة مثل الربو والإنفلونزا.

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