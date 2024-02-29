الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فوائد الليمون للكلى

فوائد الليمون للكلى
فوائد الليمون للكلى

يمتاز الليمون بخصائص وفوائد متنوعة، فهو يمنع تشكل الحصى في الكلى ويساعد في عملية الهضم، ويضيف نكهة لذيذة لأطباق الطعام، وله فوائد عديدة للصحة.

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ومن أهم فوائده:

تخفيض مستوى مؤشر السكر في الدم

 

 يبين هذا المؤشر كيف ترفع الكربوهيدرات الموجودة في الطعام بسرعة مستوى السكر في الدم. ويعتبر مؤشر نسبة السكر في الدم المتوازن مهما لتجنب التقلبات الشديدة في مستوى السكر في الدم. يمكن أن يساعد عصير الليمون على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات من المعدة إلى الدم، ما يساعد على منع المضاعفات المحتملة، مثل السمنة و النوع الثاني من داء السكري. كما أن تناول الليمون أو عصير الليمون يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر والشيخوخة المبكرة ويحافظ على الحالة الصحية.

الوقاية من تكون حصى الكلى

يمكن أن تساعد السيترات Citrates وحمض الستريك الموجود في الليمون على منع تكون حصوات الكلى، وخاصة حصوات اليورات. لأن السيترات تساعد على تغيير التوازن الحمضي القاعدي للبول نحو القلوية، وهو أمر مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من الحصى في الجهاز البولي.

المساعدة في عملية الهضم
يحفز حمض الستريك إنتاج عصير المعدة ويزيد من حموضة المعدة. وبفضل هذا، يمكن للإنزيمات الموجودة في المعدة هضم الطعام بكفاءة أعلى، ما يضمن عملية هضم أفضل وأسرع. وتحسين حركة المعدة بعد تناول وجبة الطعام دسمة، ما يساعد الأشخاص الذين يعانون من انخفاض حمض المعدة على هضم الطعام بصورة أفضل.

ويمكن الحصول على أقصى قدر من الفوائد الصحية من الليمون بإضافته إلى النظام الغذائي اليومي، وهذا خيار سهل وممتع. وللعلم يمكن إضافة الليمون إلى الأطباق الرئيسية والسلطات والمشروبات وحتى إلى الشاي، حيث يساعد استهلاك الليمون بانتظام في الحفاظ على صحة الجسم بفضل خصائصه المفيدة المتنوعة.
RT

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