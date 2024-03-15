فيتامين هام قد يطيل "مرحلة شهر العسل" لمرض السكري النوع 1

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وأظهرت الأبحاث السابقة أنه في وقت تشخيص مرض السكري النوع 1، يكون هناك حوالي 30٪ إلى 50٪ من وظائف خلايا بيتا البنكرياسية لدى المرضى (يحدث مرض السكري عندما تتوقف هذه الخلايا عن إنتاج الأنسولين). وفي بعض الأحيان تستمر خلايا بيتا في العمل لعدة أشهر أو حتى سنوات، حيث تعرف هذه الفترة الزمنية بـ"مرحلة شهر العسل" لأنها تمنح المرضى الوقت للتكيف مع مرضهم وتأخير ظهور الأعراض الضارة.وتبذل معظم الأبحاث الجديدة المخصصة لعلاج السكري، جهودا لمنع خلايا بيتا من التوقف عن إنتاج الأنسولين.وفي الدراسة الجديدة، وجد فريق البحث دليلا على أن إعطاء مكملات فيتامين D2 للأطفال المصابين بمرض السكري حديثا، يمكن أن يطيل "مرحلة شهر العسل".وتضمن عمل الفريق إجراء تجربة سريرية عشوائية شملت 36 مريضا متطوعا، حيث تلقى بعضهم مكملات فيتامين D2 كل أسبوع لمدة شهرين، بينما تلقى آخرون علاجا وهميا للفترة الزمنية نفسها.وخضع جميع المتطوعين لاختبارات الدم بشكل منتظم.ووجد فريق البحث أن المتطوعين الذين تناولوا مكملات فيتامين D2، شهدوا تحسينات في قدرة إفراز الأنسولين في خلايا بيتا، مقارنة بالعلاج الوهمي.ومن المتوقع أن تختلف فوائد فيتامين D2 خلال "مرحلة شهر العسل" من مريض لآخر، على الرغم من أن أي تأخير في ظهور الأعراض يمكن أن يكون له آثار مفيدة مدى الحياة.نشرت الدراسة في مجلة JAMA Network Open.المصدر:روسيا اليوم