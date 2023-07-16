الأحد 16 تموز 2023
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في ظل موجة الحر.. تعرف على الإسعافات الأولية لضربة الشمس

تحدث ضربة الحرارة عندما ترتفع درجة حرارة جسمك بسرعة ولا تستطيع تبريد حرارة جسمك
تحدث ضربة الحرارة عندما ترتفع درجة حرارة جسمك بسرعة ولا تستطيع تبريد حرارة جسمك
تحدث ضربة الحرارة عندما ترتفع درجة حرارة جسمك بسرعة ولا تستطيع تبريد حرارة جسمك. فمن الممكن أن تصبح مهددة للحياة لأنها تُسبب تلفًا في الدماغ وبقية الأعضاء الحيوية في الجسم. وقد تحدث نتيجة ممارسة نشاط شاق في الحر أو البقاء في مكان حار لفترة طويلة.اضافة اعلان

وقد تحدث ضربة الحرارة دون وجود أي مرض مرتبط بالقلب من قبل، مثل الإنهاك الحراري. وتشمل علامات ضربة الحرارة وأعراضها ما يلي:

حُمى تبلغ 104 درجات فهرنهايت (40 درجة مئوية) أو أكثر
تغيرات في الحالة النفسية أو السلوك، مثل التشوش أو الهياج أو تداخُل الكلام
سخونة الجلد أو جفافه، أو التعرق الشديد
الغثيان والقيء
احمرار الجلد
سرعة النبض
سرعة التنفس
الصداع
الإغماء
نوبات تشنجية
الغيبوبة

اطلُب الرعاية الطبية العاجلة


إذا اشتبهت في إصابتك بضربة الحرارة، فاتصل بالرقم 911 أو رقم الطوارئ المحلي. ثم أبعِد المصاب عن الحرارة على الفور. حاول تبريد جسم المصاب بأي وسيلة متاحة. على سبيل المثال:

يمكنك وضعه في مغطس ماء بارد أو تحت دش من الماء البارد.
رش المصاب بخرطوم ري الحديقة.
دلك جسم المصاب بإسفنجة مبللة بماء بارد.
صوِّب مروحة على المصاب مع رشه برذاذ ماء بارد.
ضع أكياس الثلج أو المناشف الباردة المبللة على العنق والإبطين وبين الفخذين.
غطِّ المصاب بملاءات مبللة بماء بارد.

وإذا كان المصاب واعيًا، فاجعله يشرب الماء المثلج أو غيره من المشروبات الرياضية التي تحتوي على الكهارل أو مشروبات غير كحولية أخرى لا تحتوي على الكافيين.
ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي إذا فقد الشخص الوعي ولا تبدو عليه أي علامات تدل على عمل الدورة الدموية، مثل التنفس أو السعال أو الحركة. -وكالات
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