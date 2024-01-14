الأحد 14 كانون الثاني 2024
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في ليلة باردة.. أطعمة تساعدك على نوم دافئ

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في ليلة باردة.. أطعمة تساعدك على نوم دافئ

إن صعوبة النوم بسبب البرد أمر مألوف لدى الكثير منا، ولكن مع أزمة تكلفة المعيشة، ليس من الممكن ترك جهاز التدفئة قيد التشغيل طوال الليل.

وكشف الخبراء أن الأطعمة مثل سمك السلمون والحليب الدافئ والثوم وغيرها، يمكن أن تساعدك على الشعور بالدفئ عند الخلود للنوم.

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وقالت خبيرة النوم ريبيكا سوين: "قد يكون من الصعب الحصول على نوم جيد أثناء الليل في برد الشتاء، لذا فإننا لا نزال نبحث عن طرق للحصول على الدفء على الفور والنوم بشكل أسرع".


9 أطعمة ستبقيك دافئا وتنام بشكل أسرع:


سمك السالمون

من المعروف أن سمك السلمون يحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3 والتي يمكن أن تساعد في دعم الدورة الدموية وتوفير الدفء.


الخضروات الجذرية

يعد الجزر والبطاطس والبقدونس من الخضروات الجذرية التي تساعد على الاحتفاظ بحرارة الجسم جيدة قبل النوم.

 

الموز

الموز مليء بالفيتامينات والمواد المغذية التي تساعدك على الاسترخاء ويمكنك الاستفادة منه قبل التوجه إلى النوم.
كما أنه يحتوي على المغنزيوم الذي يمكن أن يعمل كمرخي طبيعي للعضلات.


حليب دافئ

كوب دافئ من الحليب قبل النوم يساعدك على الاسترخاء والنوم بسرعة.


شاي الأعشاب

يعد النعناع والكركديه والمريمية من الخيارات القابلة للتطبيق التي ستوفر الدفء المريح قبل الدخول إلى السرير.


الشوفان

في حين أن الشوفان مصدر كبير للألياف ومفيد لمشاكل الجهاز الهضمي، إلا أنه يمكن أن يساعدك أيضا على الاسترخاء والحصول على نوم جيد ليلا.


اللوز

اللوز هو مثال جيد للحصول على الدهون الصحية في نظامك الغذائي، ويمكن أن يساعدك على الاحتفاظ بحرارة الجسم.

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