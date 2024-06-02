 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قد يعرضك للولادة المبكرة.. 6 أعراض للجفاف عند الحامل في الصيف

امرأة حامل تشرب المياه- تعبيرية
امرأة حامل تشرب المياه- تعبيرية

من الشائع أن تتعرض المرأة الحامل للجفاف خلال فترة حملها، ويحدث ذلك عند عدم شرب الماء بالكميات الموصى بها من قبل الطبيب المختص، وهي من 3 إلى 4 لتر في اليوم، ويسبب الجفاف العديد من المخاطر الصحية.

يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، مخاطر الجفاف عند الحامل في الصيف، وأعراضه وطرق الوقاية منه.

كيف يؤثر الجفاف على صحة الحامل والجنين؟

قال الدكتور أيمن هاني، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بكلية الطب قصر العيني، إنه إذا طرأ الجفاف بنسبة كبيرة على الحامل، فهذا يؤثر على السائل الأمنيوسي، الذي نقصانه يتسبب في تبيكر ولادة الجنين.

وأكد أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد، أنه حتى بعد ولادة الطفل في حالة تعرض الأم أثناء الحمل للجفاف، فنسب حليب الرضاعة لديها تكون ضعيفة، وهذا لأن المياه مهمة جدا عند تكوين الحليب أيضًا.

وإذا كانت الأم في حالة جفاف شديدة، لا بد من الحصول على محاليل يصفها الطبيب، وكذا الحصول على كميات وفيرة من المياه والسوائل، لضمان عدم الولادة مبكرا.

أعراض الجفاف عند الحامل

أوضح هاني، أن أعراض الجفاف أثناء فترة الحمل تتمثل فيما يلي:

1- الإمساك.

2- الدوخة والدوار.

3- جفاف الفم والشعور بالعطش الشديد.

4- الصداع الشديد.

5- البول الداكن ونقصان كمياته.

6- جفاف الجلد.


طرق الوقاية من الجفاف أثناء الحمل

أكد أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد، أن طرق الوقاية من الجفاف، تتمثل فيما يلي:

1- الحرص على شرب الكميات الوفيرة من المياه على مدار اليوم بكمية من 3 إلى 4 لتر.

2- الابتعاد عن الأكلات التي تسبب العطش، مثل الأطعمة المقلية وسريعة التحضير.

3- تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين.

4- تناول الخضروات الغنية بالماء، مثل الخس.

5- تجنب تناول الحلويات.

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