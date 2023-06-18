الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

قطرات أنف جديدة تنقذ حياة مرضى السكتة الدماغية

قطرات أنف
قطرات أنف
قطرات من ببتيد C3a في الأنف بعد أسبوع من السكتة الدماغية ستساعد على استعادة الوظائف الحركية بشكل أسرع وإلى حد أكبر.
تتضاءل فرص الشفاء بشكل كبير ما لم يتلقَّ المصاب بسكتة دماغية العلاج في غضون ساعات قليلة. لكن الخبر السار هو من المرجح أن تتغير الحال قريبًا بفضل قطرات الأنف المطورة حديثًا، بحسب ما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Clinical Investigation.اضافة اعلان
يقوم حاليًا علماء في جامعة غوتنبرغ السويدية وجامعة كولونيا الألمانية والأكاديمية التشيكية للعلوم بتطوير دواء يحتوي على سلسلة أحماض أمينية تعرف باسم ببتيد C3a، والذي ينتج بشكل طبيعي في الجهاز العصبي المركزي، في ضوء نتائج بحث سابق، والتي كانت قد رجحت أن الببتيد يمكن أن يساعد في استعادة الوظيفة الحركية لدى ضحايا السكتة الدماغية.
كجزء من الدراسة الحالية، تم إعطاء قطرات الأنف على الفئران بعد سبعة أيام من تعرض الحيوانات لسكتة دماغية. عند مقارنتها لاحقًا بمجموعة تحكم غير معالجة، تبين أن فئران المختبر التي تلقت العلاج الجديد قد استعادت الوظيفة الحركية بشكل أسرع، وإلى حد أكبر. كما أظهرت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لأدمغتها زيادة في تكوين روابط جديدة بين الخلايا العصبية. ويبدو أن جرعات ببتيد C3a المضافة قد عززت وظيفة الخلايا المسماة الخلايا النجمية، والتي تتحكم في بعض وظائف الخلايا العصبية.
استمر التأثير المفيد لقطرات الأنف لفترة طويلة بعد توقف العلاج. لكن يعتقد الباحثون أنه إذا تم إعطاء القطرات بعد وقت قصير جدًا من السكتة الدماغية، فربما يكون لها تأثير ضار من خلال زيادة عدد الخلايا الالتهابية في الدماغ.
يجري حاليًا التخطيط لإجراء تجارب إكلينيكية على البشر، فيما قالت بروفيسور مارسيلا بيكنا من جامعة غوتنبرغ، التي قادت فريق الباحثين في الدراسة: "بهذه الطريقة، لن يعود هناك حاجة لسباق مع الزمن. إذا تم استخدام العلاج في الممارسة السريرية، يمكن لجميع مرضى السكتة الدماغية تلقيه، حتى أولئك الذين يصلون إلى المستشفى بعد فوات الأوان لانحلال الخثرة أو استئصال الخثرة، حيث إن أولئك الذين يعانون من إعاقة متبقية بعد إزالة الجلطة يمكن أن يتحسنوا مع هذا العلاج أيضًا".-وكالات
الزيتون الملون اصطناعياً يحتوي على مادة مسرطنة!

داخله مسرطن.. خبراء يحذرون من خطورة هذا النوع من الزيتون منذ16 ساعة

الشاي الأخضر

8 عادات يابانية تمنحك الصحة 18 حزيران 2023

tbl_articles_article_18438_690

ما هي الأغذية التي عليك تجنبها لو كنت تعاني التهاب المفاصل؟ 18 حزيران 2023

Obese-teen-girl-at-gym_G_559203069-scaled-e1636999891808

المراهقون الذين فقدوا الوزن بعد الجراحة يعانون من عظام أضعف 18 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
إليك أفضل مشروب للترطيب ومكافحة الجفاف

إليك أفضل مشروب للترطيب ومكافحة الجفاف

منذ6 ساعة
sun-stroke

ما هي ضربة الشمس؟ وكيف نتقيها بالصيف؟

منذ13 ساعة
1-girl-sitting-on-the-light-pole-masha-lince

ما هو الوقت المثالي للبقاء في الإضاءة الخارجية لتقليل مخاطر الاكتئاب؟

منذ13 ساعة
AR-160909975

لماذا النساء أكثر عرضة لمشكلات النوم من الرجال؟

منذ14 ساعة
is-milk-as-hydrating-as-water-copy-2000-4504a8de40bf4428a3ebb1038c8d41e3

هذا المشروب الأمثل للترطيب في الصيف

منذ15 ساعة
علماء يجربون طريقة فريدة لعلاج سرطان الدماغ

علماء يجربون طريقة فريدة لعلاج سرطان الدماغ

منذ16 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى ستحتمل الضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم

تشوهات الطرق!

محمود الخطاطبة |اليوم

جنين.. وأسئلة "وحدة الساحات"

د.أحمد جميل عزم |اليوم
سلامة الدرعاوي

وهم "اقتصاديات الكازينو"

سلامة الدرعاوي |اليوم

نفاق رياضي!

خالد خطاطبة |اليوم

المواقيت الدستورية لانتخاب الرئيس اللبناني

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات | منذ5 ساعة
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
الرئيس جورج دبليو بوش في مخبأ قيادة قاعدة أفوت الجوية، 11 أيلول (سبتمبر) 2001 – (المصدر)

الولايات المتحدة في خضم انحدار إمبريالي غير استثنائي‏

ترجمات |17 حزيران 2023
لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

ترجمات |14 حزيران 2023
محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي

ماذا بعد بالنسبة لـ"حميدتي"؟‏

ترجمات |13 حزيران 2023
 