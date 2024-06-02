كباب لحم الدب يصيب عائلة أميركية بديدان دماغية

أُصيب أفراد من أسرة واحدة بديدان الدماغ (Brain Worms) بعد تناول كباب لحم الدب، حسبما يوضح تقرير صادر عن المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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وحضر 9 أفراد من الأسرة من 3 ولايات (أريزونا أو مينيسوتا أو داكوتا الجنوبية) تجمعا عائليا عام 2022 في داكوتا الجنوبية، حسبما ذكر تقرير صدر في 23 مايو/أيار الجاري، ونقله موقع ذا هيل.



وقد قام أحد أفراد الأسرة بصيد دب في شمال ساسكاتشوان، وتم تخزين لحمه في الثلاجة لأكثر من شهر قبل تحضيره واستخدامه في الكباب، وبحسب التقرير، فقد تلقى أحد أفراد الأسرة تعليمات من أحد تجار الصيد بتجميد اللحوم لقتل الطفيليات.



ومع ذلك، يشير تقرير المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن اليرقات والديدان التي تم اكتشافها لاحقا في اللحوم وأفراد الأسرة مقاومة للتجميد.



وفي التجمع العائلي، كان اللحم يُشوى إلى جانب الخضار، ولكن تم تقديمه عن طريق الخطأ غير مطبوخ جيدا، وبعد أن تناول عدد قليل من الحاضرين اللحم في البداية، تم إعادة طهيه وتقديمه مرة أخرى.



وقال 3 من أفراد الأسرة المتضررة إنهم تناولوا الخضراوات فقط في الوجبة، لكن مسؤولي الصحة يقولون إن اللحوم ربما تكون قد تلوثت بفعل الأطعمة الأخرى التي تم تقديمها.





إدخال المستشفى



توضح المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه بعد بضعة أسابيع، في يوليو/تموز 2022، تم إدخال أحد أفراد الأسرة إلى المستشفى بسبب الحمى، وألم شديد في العضلات، وتورم حول العينين، فقام الأطباء بتشخيص إصابته بداء الشعرينات (Trichinellosis).



داء الشعرينات هو عدوى بالديدان المستديرة تحدث عادة نتيجة تناول اللحوم النيئة أو غير المطبوخة الملوثة بطفيل الشعرينيلا (Trichinella)، ويمكن أن تأتي يرقاتها من الحيوانات آكلة اللحوم مثل الدببة، وكذلك الخنازير البرية وحيوانات الفظ (Walrus).



وفي نهاية المطاف، تم تشخيص إصابة 7 أفراد إضافيين من الأسرة، بما في ذلك فتاة تبلغ من العمر 12 عاما بالديدان.



وتقول المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن 3 من السبعة تم إدخالهم المستشفى وعلاجهم بدواء يسمى ألبيندازول، الذي يقتل الديدان. وقال مسؤولو الصحة إن 6 فقط ظهرت عليهم الأعراض، وقد تعافوا جميعا.



وقد تم اختبار بقايا لحم الدب، واكتشاف يرقات داء الشعرينات، الذي غالبا ما يكون ناجما عن تناول لحم الخنزير غير المطبوخ جيدا أو النيئ في الولايات المتحدة.



وبمجرد دخول اليرقات الجسم، يمكنها الانتقال إلى الأنسجة والأعضاء العضلية، بما في ذلك الدماغ والقلب والرئتين والحبل الشوكي، وفقا لمايو كلينيك، ومع ذلك، فإن المضاعفات المرتبطة بالعدوى نادرة.



ويمكن أن تشمل الأعراض الأكثر شيوعا لداء الشعرينات الغثيان والقيء والصداع والنوبات المرضية، ولا تظهر هذه الأعراض على بعض الأشخاص الذين يصابون بالديدان لأن جهاز المناعة لديهم يقتلها. الجزيرة

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