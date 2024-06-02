 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كباب لحم الدب يصيب عائلة أميركية بديدان دماغية

دب
دب

أُصيب أفراد من أسرة واحدة بديدان الدماغ (Brain Worms) بعد تناول كباب لحم الدب، حسبما يوضح تقرير صادر عن المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

اضافة اعلان

 

 وحضر 9 أفراد من الأسرة من 3 ولايات (أريزونا أو مينيسوتا أو داكوتا الجنوبية) تجمعا عائليا عام 2022 في داكوتا الجنوبية، حسبما ذكر تقرير صدر في 23 مايو/أيار الجاري، ونقله موقع ذا هيل.


وقد قام أحد أفراد الأسرة بصيد دب في شمال ساسكاتشوان، وتم تخزين لحمه في الثلاجة لأكثر من شهر قبل تحضيره واستخدامه في الكباب، وبحسب التقرير، فقد تلقى أحد أفراد الأسرة تعليمات من أحد تجار الصيد بتجميد اللحوم لقتل الطفيليات.


ومع ذلك، يشير تقرير المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن اليرقات والديدان التي تم اكتشافها لاحقا في اللحوم وأفراد الأسرة مقاومة للتجميد.


وفي التجمع العائلي، كان اللحم يُشوى إلى جانب الخضار، ولكن تم تقديمه عن طريق الخطأ غير مطبوخ جيدا، وبعد أن تناول عدد قليل من الحاضرين اللحم في البداية، تم إعادة طهيه وتقديمه مرة أخرى.


وقال 3 من أفراد الأسرة المتضررة إنهم تناولوا الخضراوات فقط في الوجبة، لكن مسؤولي الصحة يقولون إن اللحوم ربما تكون قد تلوثت بفعل الأطعمة الأخرى التي تم تقديمها.

إدخال المستشفى

توضح المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه بعد بضعة أسابيع، في يوليو/تموز 2022، تم إدخال أحد أفراد الأسرة إلى المستشفى بسبب الحمى، وألم شديد في العضلات، وتورم حول العينين، فقام الأطباء بتشخيص إصابته بداء الشعرينات (Trichinellosis).


داء الشعرينات هو عدوى بالديدان المستديرة تحدث عادة نتيجة تناول اللحوم النيئة أو غير المطبوخة الملوثة بطفيل الشعرينيلا (Trichinella)، ويمكن أن تأتي يرقاتها من الحيوانات آكلة اللحوم مثل الدببة، وكذلك الخنازير البرية وحيوانات الفظ (Walrus).


وفي نهاية المطاف، تم تشخيص إصابة 7 أفراد إضافيين من الأسرة، بما في ذلك فتاة تبلغ من العمر 12 عاما بالديدان.


وتقول المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن 3 من السبعة تم إدخالهم المستشفى وعلاجهم بدواء يسمى ألبيندازول، الذي يقتل الديدان. وقال مسؤولو الصحة إن 6 فقط ظهرت عليهم الأعراض، وقد تعافوا جميعا.


وقد تم اختبار بقايا لحم الدب، واكتشاف يرقات داء الشعرينات، الذي غالبا ما يكون ناجما عن تناول لحم الخنزير غير المطبوخ جيدا أو النيئ في الولايات المتحدة.


وبمجرد دخول اليرقات الجسم، يمكنها الانتقال إلى الأنسجة والأعضاء العضلية، بما في ذلك الدماغ والقلب والرئتين والحبل الشوكي، وفقا لمايو كلينيك، ومع ذلك، فإن المضاعفات المرتبطة بالعدوى نادرة.


ويمكن أن تشمل الأعراض الأكثر شيوعا لداء الشعرينات الغثيان والقيء والصداع والنوبات المرضية، ولا تظهر هذه الأعراض على بعض الأشخاص الذين يصابون بالديدان لأن جهاز المناعة لديهم يقتلها. الجزيرة 

 

اقرأ أيضاً: 

العثور على بيض ديدان شريطية في دماغ رجل تناول لحم الخنزير المقدد

تناول لحم خنزير فدخلت دماغه دودة استقرت فيه لعشر سنوات

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تهور- تعبيرية

لماذا يتراجع السلوك المتهور مع التقدم بالعمر؟

منذ 21 دقيقة
كحة- تعبيرية

ما هي الكحة النفسية؟ وكيف يمكن التعامل معها؟

منذ1 ساعة
امرأة حامل تشرب المياه- تعبيرية

قد يعرضك للولادة المبكرة.. 6 أعراض للجفاف عند الحامل في الصيف

منذ1 ساعة
علماء يكشفون إمكانية تأثير الضوء فوق البنفسجي ضد كورونا

خبير: العالم غير مستعد لمواجهة جائحة أخرى

منذ3 ساعة
البرتقال

دراسة: قشر البرتقال قد يحسن صحة القلب

منذ3 ساعة
أمراض منتصف العمر

أمراض منتصف العمر.. "أعراض خطيرة" سببها نقص المغنيسيوم

منذ16 ساعة
افكار و مواقف

الملفات الغائبة

ماهر أبو طير |اليوم

أغصان الزيتون لا تنهي الاستعمارات الاستيطانية (2-2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

منعة الاقتصاد الوطني

سلامة الدرعاوي |اليوم

قراءة في انتخابات مجالس طلبة الجامعات

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الراتب كل أسبوعين

نضال المجالي |اليوم

الاحتياطي القانوني وخصوصية المصارف الإسلامية

غسان الطالب |اليوم
ترجمات
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات | منذ17 ساعة
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات |31 أيار 2024
1717075215122408700

الانتخابات الطارئة في إيران ستؤشر على نوايا خامنئي

ترجمات |31 أيار 2024
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |29 أيار 2024
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |29 أيار 2024
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |29 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
web copy

موبايل

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy
 