الإثنين 18 آذار 2024
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كسر الصيام بالشوربة في رمضان.. مفيد أم مضر؟

شوربة دجاج
شوربة دجاج

يعتاد بعض الأشخاص على تناول وجبة الإفطار مباشرة في رمضان دون الاهتمام بالشوربة، على الرغم من تعدد الفوائد التي يحصل عليها الجسم عند احتسائها على الريق.

يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، فوائد كسر الصيام على الشوربة في رمضان، وفقًا لموقع "WebMD".

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فوائد كسر الصيام بالشوربة في رمضان

1- تهيئة المعدة
يوصي خبراء التغذية بتناول شوربة قبل الطعام، لأنها تساعد على تهيئة المعدة والأمعاء لعملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، مما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك والانتفاخ.


2- وجبة مغذية
عند تناول الشوربة، يحصل الجسم على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والبروتين وغيرها من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الإنسان.


3- تقوية المناعة
تلعب الشوربة على الريق دورًا كبيرًا في تقوية الجهاز المناعي، لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يعزز من قدرة الجسم على مكافحة البكتيريا والفيروسات.


وفي بعض الدراسات، وجد الباحثون أن تناول الشوربة من الطرق الطبيعية التي تساهم في تخفيف أعراض البرد والإنفلونزا، مثل الحمى والسعال والاحتقان.


4- ترطيب الجسم
كسر الصيام بالشوربة يقلل من خطر الإصابة بالجفاف، لأنها تساهم في تعويض السوائل التي فقدها الجسم عبر العرق والبول في نهار رمضان، بفضل محتواها العالي من الماء والمعادن والأملاح.


5- فقدان الوزن
كشفت بعض الدراسات أن بدء الوجبة بالشوربة يساعد على تناول كمية أقل من الطعام، لأنها تساهم في الشعور بالشبع والامتلاء سريعًا.


وتكتسب الشوربة قدرتها على كبح الشهية من الخضراوات الغنية بالألياف، مثل الكوسا والبطاطس والبسلة والجزر، أو الدجاج أو اللحم البقري اللذين يحتويان على البروتين.

 

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