 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كلما زاد زملاء الدراسة المضطربين عقلياً.. زادت فرص إصابتك

طفلة مصابة باضطراب نفسي- تعبيرية
طفلة مصابة باضطراب نفسي- تعبيرية

كشفت دراسة حديثة، أن المراهقين أكثر عرضة للإصابة باضطرابات عقلية إذا تم تشخيص زملائهم في الفصل بمثل هذه الحالات، مما يسلط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه تأثير الأقران في نقل مشكلات الصحة العقلية.

وبحسب تقرير نشره موقع Such Science، حللت الدراسة بيانات من 713,809 مواطنين فنلنديين ولدوا بين عامي 1985 و1997.


وكشفت الدراسة وجود علاقة واضحة بين «الكثافة والاستجابة»، فكلما زاد عدد زملاء الدراسة الذين تم تشخيص إصابتهم باضطرابات عقلية لدى المراهق، زاد خطر إصابته بمشكلات مماثلة.

وعلى وجه التحديد، أدى وجود أكثر من زميل تم تشخيصه باضطرابات عقلية إلى زيادة خطر الإصابة بنسبة 5%، مع حدوث أعلى خطر خلال السنة الأولى بعد التعرض.

وشمل البحث مجموعة واسعة من الاضطرابات النفسية، بما في ذلك اضطرابات المزاج، واضطرابات القلق، واضطرابات الأكل، والاضطرابات السلوكية والعاطفية.

ومن بين هذه الاضطرابات، كان المزاج والقلق واضطرابات الأكل هي أعلى المخاطر المرتبطة بتأثير الأقران.

على سبيل المثال، أدى وجود زميل واحد مصاب بأي من هذه الاضطرابات إلى زيادة خطر الإصابة بنسبة 9% خلال السنة الأولى، والتي تتصاعد إلى 18% إذا تم تشخيص أكثر من زميل واحد. وكالات

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