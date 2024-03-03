كما لو أنه برأسين.. هندي عانى من ورم في جمجمته 15 عاماً وهكذا تخلص منه

تمكن أخيراً رجل هندي من التخلص من معاناة استمرت 15 عاماً وأثرت على صحته البدنية والنفسية، حيث عانى من ورم في جمجمته جعله يبدو كما لو أنه رجل برأسين، وفق ما ذكرته صحيفة "Daily Mail" البريطانية، السبت 2 مارس/آذار 2024.

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الصحيفة أوضحت أن المريض أخبر الأطباء بأنه لاحظ لأول مرة، وجود كتلة صغيرة على رأسه عندما كان عمره 24 عاماً، ومع مرور السنين، نما حجمها وأصبح كبيراً ليصبح بحجم رأسه تقريباً، وبلغ قياسه 20 سم في 15 سم.



وفقاً للأطباء، فإن معظم هذه الأورام يكون حميداً، ولكن بعضها يمكن أن يكون سرطانياً وقد يؤدي إلى مشاكل في التنفس، لا يزال العلماء غير متأكدين من أسباب هذه الحالة، ولكن بحسب البحث، يمكن لطفرات الحمض النووي أن تشكل الورم.



يمكن أن تكون الجراحة وسيلة فعالة لعلاج الأورام الحميدة، ولكن قد يختار الأطباء عدم القيام بها إذا كانت لا تسبب أي إزعاج، لكن في حالة المريض الهندي، كان الورم كبيراً جداً لدرجة أنه بدأ يلحق الضرر بالجزء الخارجي من الجمجمة، وسرعان ما وصل إلى العظم الداخلي أيضا.





صورة لرأس الرجل بعد الجراحة



بالتالي، فإنّ ضغط الكتلة يمكن أن يدمر ما يصل إلى 4 سم من العظم الموجود في قاعدة الجمجمة، كان هذا تحدياً للجراحين، حيث كانت الأوعية الدموية القريبة في الدماغ معرضة للخطر، وقال الأطباء إن خطوة واحدة خاطئة يمكن أن تكون قاتلة للمريض.



مع ذلك، نجح الأطباء في إزالة الورم وخياطة الرأس مرة أخرى، وتعافى المريض تماماً، بعد سنوات عانى فيها آلاماً شديدة في الرقبة، وصعوبة في النوم، وخدراً في الأطراف، ما جعله يعاني صعوبة في المشي، إلى جانب الشعور بالاكتئاب والقلق إلى جانب أنه كان يبدو مثل رجل برأسين، بحسب وسائل إعلام محلية.