كمية الفواكه والخضار التي يجب تناولها يوميا

تشير الدكتورة سفيتلانا يرماكوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي إلى أن تناول 400 غرام من الفواكه والخضار في اليوم يساعد على إبطاء الشيخوخة ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

اضافة اعلان



وتقول في حديث لـ Gazeta.Ru: "الألياف الغذائية الموجودة في معظم الفواكه والخضروات، لا تتأثر بالإنزيمات الموجودة في الجزء العلوي من الجهاز الهضمي. وهذه الألياف تلعب دورا مهما في الجسم: تحسن تمعج الأمعاء، وهي بمثابة غذاء لميكروبيوم الأمعاء، وتساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، والسمنة، والنوع الثاني من داء السكري، وبعض أنواع السرطان. وبالإضافة إلى ذلك تقلل من خطر الإصابة بالعدوى والالتهابات".



ووفقا له، تحتوي الفواكه والخضروات على مضادات الأكسدة، ما يساعد على إبطاء عملية الشيخوخة، وكذلك تفيد في تكوين الدم لاحتوائها على الحديد والنحاس والكوبالت والمنغنيز. ووفقا لتوصية منظمة الصحة العالمية، يجب على الشخص البالغ تناول ما لا يقل عن 400 غرام من الفواكه والخضروات ذات الألوان المختلفة يوميا. مشيرة إلى أن الألوان الأكثر سطوعا تشير إلى احتواء المنتج على نسبة أعلى من مضادات الأكسدة.



وتضيف، من الأفضل تناول الفواكه والخضروات الموسمية، لأنها طازجة ولذيذة وتحتوي على أعلى نسبة من المواد المغذية.



روسيا اليوم