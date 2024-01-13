كم تستمر أعراض البرد والإنفلونزا؟

تميل أعراض نزلات البرد إلى الارتفاع خلال الأيام القليلة الأولى بعد إصابة الشخص بالمرض، رغم أن بعض الأعراض، مثل سيلان الأنف أو السعال المستمر، يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 14 يوما.

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ووفقا لتقرير لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن أعراض الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي وفيروس كورونا والفيروسات الأخرى تستمر عادة سبعة أيام، ولكن يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى أسبوعين.



وقد يواجه أولئك الذين يعانون من حالات موجودة مسبقا مثل الربو من أعراض لفترة طويلة، ما يثير فضول البعض حول متى يعني السعال أن عليهم تحديد موعد مع الطبيب.



وقالت الدكتورة لينا وين لشبكة "سي إن إن"، إن أولئك الذين عانوا من الأعراض لمدة تزيد عن أسبوعين دون أن يشعروا بأي تحسن، يجب عليهم رؤية أخصائي طبي.

ويجب على الذين يعانون من ضيق في التنفس وألم في الصدر وعدم القدرة على الاحتفاظ بالسوائل مراجعة الطبيب في أقرب وقت ممكن.



وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص في أقصى الأعمار، الأطفال حديثي الولادة وكبار السن، وأولئك الذين يعانون من حالات طبية كامنة هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض حادة ويجب عليهم طلب الرعاية الطبية في وقت أقرب.



وحذرت وين أيضا من أن العدوى الفيروسية يمكن أن تتطور إلى عدوى بكتيرية إذا لم يتم علاجها. وأشارت إلى أن الأعراض يمكن أن تكون علامة على حالة أخرى.



وعلى الرغم من وجود العديد من العلامات العامة التي تشير إلى متى يجب على الشخص زيارة الطبيب، إلا أن وين تشجع الجميع على البقاء متناغمين مع أجسادهم وطلب المساعدة الطبية عندما يشعرون أنه ينبغي عليهم ذلك.



وقال فيليب هوانغ، مدير الصحة والخدمات الإنسانية في مقاطعة دالاس في تكساس، لـ ABC News: "الأشياء الوقائية كلها متشابهة، كما تعلم: ابق في المنزل إذا كنت مريضا، واغسل يديك، ولا تفرك عينيك وأنفك وفمك، واطّلع على أحدث التطعيمات"، نقلا عن روسيا اليوم.

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