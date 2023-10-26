الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كم من الوقت يمكن تخزين زيت القلي في الثلاجة بعد استخدامه؟

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يمكن استخدام جميع أنواع الزيوت النباتية في الطبخ أو القلي،
في كل مرة ترغب فيها بقلي الطعام، قد تشعر بالحيرة حول ما إذا كان يجب عليك التخلص من الزيت أو حفظه في الثلاجة.

ويمكن استخدام زيت القلي أكثر من مرة، من دون أن يتسبب بتسمم أو أضرار للمستهلك.اضافة اعلان

ولكن، هناك عدد من الخطوات التي يجب أن تتبعها أولًا:

-تجنب ترك الزيت على النار لفترات طويلة بعد الانتهاء من القلي حتى لا يحترق.

-عندما يبرد الزيت، يجب تصفيته وإزالة بقايا المواد الغذائية العالقة في الزيت إذا وُجدت.

-يجب تنقية الزيت جيداً من الشوائب، وذلك بتمريره على قماش أبيض نظيف، أو تمريره على فلتر ورقي.

-استخدم زيوت جيدة ومناسبة للقلي العميق على درجات حرارة عالية.

ويمكن تخزين الزيت في الثلاجة لعدة أشهر، إذ أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن هناك عدد من العوامل التي تشير إلى ضرورة التخلص منه بعد ذلك.

ويأتي من بينها:
-ظهور رغوة أو لون أسود

-ظهور رائحة كريهة

-عدم ظهور فقاعات عند إضافته للطعام

ويُعد تأكسد الزيت من بين أحد الأسباب وراء هذه التغيرات.

وكلما زاد عدد مرات استخدام الزيت، كلما كثُرت عوامل الأكسدة الضارة، ويؤثر نوع الزيت المستخدم بشكل كبير على تركيز هذه المنتجات الضارة.

كما أن محتوى الزيت من الأحماض الدهنية غير المشبعة يُعد من أهم العوامل المحددة لقابلية الزيت للأكسدة، والتي تزيد بزيادة محتواه منها.

ومع زيادة الأحماض الدهنية غير المشبعة في الزيت، يصبح أكثر حساسية للتزنخ.

نقطة التدخين



"نقطة التدخين" هي درجة الحرارة التي يبدأ عندها ظهور دخان من الزيت، ما يسبب حرقان في الأنف.

ويؤثر بشكل سلبي على نكهة الطعام المقلي من جهة، ويتعرض لخطر الاشتعال من جهة أخرى.

وكلما تعرض الزيت للهواء أو زاد عدد مرات استخدامه في القلي، كلما أدى ذلك إلى انخفاض درجة الحرارة التي يبدأ عندها الزيت في التدخين.

أنواع الزيوت المستخدمة



ويُمكن استخدام جميع أنواع الزيوت النباتية في الطبخ أو القلي، مع مراعاة درجة احتراق كل نوع منها.

وتختلف درجة تدخين أو احتراق الزيوت النباتية من نوع إلى آخر. وعلى سبيل المثال، يحترق زيت الزيتون عند درجة حرارة 210 درجة مئوية.

ويُفضّل استخدام زيوت درجة احتراقها أو تدخينها مرتفعة، خاصة عند القلي العميق، مثل زيت الفول السوداني، والكانولا، والذرة، ودوار الشمس.

كيف تحافظ على سلامتك أثناء القلي؟



-عدم ترك الزيت على النار من دون مراقبة تحت أي ظرف.

-يجب أن تكون أكمام الملابس قصيرة وغير فضفاضة

-تغطية وعاء القلي لمنع تناثر قطرات الزيت أثناء القلي.

-عدم القلي في مكان ضيق وتهويته غير كافية.

-إخلاء منطقة القلي وما حولها من أي مواد قابلة للاشتعال.

-الاحتفاظ بطفاية حريق مناسبة جاهزة للاستعمال.
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