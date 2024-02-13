الأربعاء 14 شباط 2024
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كيفية استخدام حمض الجليكوليك للعناية بالبشرة

كيفية استخدام حمض الجليكوليك للعناية بالبشرة
كيفية استخدام حمض الجليكوليك للعناية بالبشرة
  كثيرة هي المنتجات والإعلانات التي نراها على السوشال ميديا التي تتحدث عن الخصائص "الاستثنائية" لحمض الجليكوليك، فما فوائده وكيف يعمل؟
الجليكوليك هو حمض ألفا هيدروكسي قابل للذوبان في الماء (AHA) مصنوع من قصب السكر، وهو أحد أحماض ألفا هيدروكسي الأكثر استخداما على نطاق واسع في منتجات العناية بالبشرة.اضافة اعلان
ويتكون من جزيئات صغيرة يسهل على بشرتك امتصاصها. وهذا ما يجعله مثاليا لتنعيم الخطوط الدقيقة وتحسين ملمس البشرة وغيرها من الاستخدامات المضادة للشيخوخة، بحسب موقع "verywellhealth.com".
كيف يعمل حمض الجليكوليك؟
يحتوي حمض الجليكوليك على جزيئات أصغر حجما من جميع أحماض ألفا هيدروكسي، وهذا يسمح له بالامتصاص في الجلد وتقشيره بشكل أفضل من أحماض ألفا هيدروكسي الأخرى.
يعمل حمض الجليكوليك عن طريق تسريع دوران الخلايا. وبعبارة أخرى، فهو يذيب الروابط التي تربط خلايا الجلد معا. في الواقع، بشرتك قادرة على التخلص من خلايا الجلد الميتة بسرعة أكبر مما تفعله بمفردها.
يحفز حمض الجليكوليك بشرتك على إنتاج المزيد من الكولاجين أيضا.
والكولاجين هو البروتين الذي يجعل البشرة مشدودة وممتلئة ومرنة. كما أنه يمنح العظام والأنسجة الضامة قوتها.
ولأن بشرتك تنتج كمية أقل من الكولاجين مع تقدمك في السن. يتم تدمير الكولاجين أيضا عندما تقضي الكثير من الوقت في الشمس. ومن هنا، فإن استخدام حمض الجليكوليك كل يوم يمكن أن يساعد على منع انهيار الكولاجين.
ماذا يفعل حمض الجليكوليك للبشرة؟
حمض الجليكوليك هو علاج شائع جدا لأسباب عدة، بما في ذلك:
- مكافحة الشيخوخة: فهو ينعم التجاعيد الدقيقة ويحسن لون البشرة وملمسها.
- الترطيب: يرطب البشرة ويمنعها من الجفاف.
- أضرار أشعة الشمس: فهو يزيل البقع الداكنة الناتجة عن أضرار أشعة الشمس ويحمي الكولاجين من أشعة الشمس.
- البشرة: يعمل على تفتيح البشرة عند استخدامه بانتظام.
- التقشير: يمنع نمو الشعر تحت الجلد ويجعل المسام تبدو أصغر من خلال مساعدة الجلد على التخلص من خلايا الجلد الميتة.
- حب الشباب: ينظف المسام ويمنع ظهور الكوميدونات والرؤوس السوداء والبثور الملتهبة.
- فرط التصبغ: يمكن أن يؤدي إلى تلاشي البقع الداكنة الناتجة عن أضرار أشعة الشمس.
ما آثار حمض الجليكوليك على الوجه؟
يعمل حمض الجليكوليك على تقشير البشرة وتسريع دوران الخلايا وتعزيز إنتاج الكولاجين. يساعد حمض الجليكوليك على تنظيف المسام، وتنعيم التجاعيد الدقيقة، وتحسين لون البشرة، والتخلص من البقع الداكنة وأضرار أشعة الشمس، وترطيب البشرة للحصول على مظهر أكثر شبابا.
هل استخدام حمض الجليكوليك كل يوم آمن؟
ليس في البداية. يمكن لحمض الجليكوليك أن يهيج بشرتك، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تعتاد عليه بشرتك.
ابدأ بتطبيقه ثلاث مرات في الأسبوع. إذا لم تكن بشرتك حمراء أو متهيجة، ضعه أربع مرات في الأسبوع التالي. قم بزيادة عدد الأيام التي تستخدم فيها حمض الجليكوليك ببطء عندما يبدأ جلدك في تقبله والتعود عليه.
إذا بدأت بشرتك بالتهيج في أي وقت، فتوقف عن استخدام حمض الجليكوليك حتى يختفي الاحمرار والتهيج.
ما الذي يجب أن تعرفه قبل استخدام حمض الجليكوليك؟
- حمض الجليكوليك يمكن أن يجعل بشرتك أكثر حساسية لأشعة الشمس. من الضروري استخدام واقي الشمس في الهواء الطلق عند استخدام حمض الجليكوليك. 
- لا تستخدم الرتينوئيدات الموضعية وحمض الجليكوليك في الوقت نفسه. تجنب استخدام المنتجات الأخرى التي تقشر الجلد بسرعة أثناء استخدام حمض الجليكوليك.
هل يعالج حمض الجليكوليك الندبات؟
على الرغم من أن العديد من المصادر تدعي أن حمض الجليكوليك يتخلص من الندبات، إلا أن هذا هو الشيء الوحيد الذي لا يستطيع فعله. يمكن لحمض الجليكوليك تفتيح البقع الداكنة التي يتركها حب الشباب أو الجروح الأخرى. قد يخفف أيضا من مظهر الندبات البارزة والندبات المحفورة، لكنه لن يجعلها تختفي.
العلاج الأفضل للندبات هو إما تقشير حمض الجليكوليك بقوة احترافية أو علاج مختلف للندبات تماما.
أين يمكنك العثور على حمض الجليكوليك؟
إذا كنت تبحث عن حمض الجليكوليك، فلديك الكثير من الخيارات. يمكن العثور على هذا المنتج المحبوب للعناية بالبشرة في العديد من المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية.
كما ستجد الكثير من المنظفات والأقنعة والتونر والمرطبات التي تحتوي على حمض الجليكوليك. تميل منتجات حمض الجليكوليك التي لا تحتاج إلى وصفة طبية إلى أن تأتي بقوة تصل إلى 10 %. 
وللحصول على علاجات أقوى، يتواجد حمض الجليكوليك أيضا في التقشير الكيميائي. كما يمكن إجراء تقشير خفيف بحمض الجليكوليك بقوة تصل إلى 30 % بواسطة خبير تجميل في الصالون أو منتجع العناية بالبشرة. ويمكن إجراء تقشير أقوى بنسبة تصل إلى 70 % في عيادة الأمراض الجلدية.
على الرغم من أن حمض الجليكوليك مصنوع من قصب السكر، إلا أن السكر الذي تشتريه من المتجر ليس هو نفسه تماما. ففرك وجهك بالسكر يمكن أن يقشر البشرة ويتركها أكثر نعومة، لكنه لن يعطيك النتائج نفسها مثل علاج حمض الجليكوليك.
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