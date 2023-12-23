السبت 23 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كيف تؤدي إزالة شعر الأنف إلى الموت؟

intro-1677629088
إزالة شعر الانف

 حذر خبراء من مخاطر صحية كبيرة قد تشكل خطراً على حياة الشخص  بسبب إزالة شعر الأنف.

وينزعج الكثير من الأشخاص من شعيرات الأنف حين تطول لتظهر من فتحتي الأنف، لكن الأطباء يحذرون من أن نتفها أو المبالغة في قصها يشكل خطراً على الحياة، فما سبب ذلك؟

اضافة اعلان


في هذا السياق يؤكد إيريش فويغت، طبيب الأنف والأذن والحنجرة من جامعة نيويورك الأمريكية، أنه من الضروري ترك هذه العادة. 


وتنقل مجلة "فوكوس" الألمانية عن الطبيب الأمريكي قوله إن شعيرات الأنف تنقي الهواء الذي نتنفسه، ما يبعد الكثير من الشوائب عن الرئة والمجاري التنفسية.


لكن الأمر لا يتوقف على ذلك فقط، ففي المكان الذي تنمو فيه الشعيرات داخل تجويف الأنف، تتكاثر البكتيريا أيضاً.

 

وحين يقوم الشخص بنتف شعيرات الأنف أو قصها، تنشأ أماكن مفتوحة صغيرة، ما يمكن الطفيليات من الدخول إلى المكان.


وينتمي الأنف إلى ما يُسمى بـ"مثلث الخطر في الوجه". والأوردة التي تمر فيه، تكون على اتصال مباشر بالدماغ.

 

وإذا ما وصلت هذه البكتيريا إلى داخل هذه الأوردة، فإنها يمكن أن تتسبب بالتهابات خطيرة للغاية، مثل "خراج الدماغ والتهاب السحايا"، كما يقول فويغت، الذي يحذر من أن مثل هذه الالتهابات يمكن أن تتسبب بموت الشخص وفقا لدويتشه فيله.


وبالتالي ينصح الطبيب الأمريكي بأن العناية بجمالية الأنف تعني تقصير الشعر داخله، وليس نتفه أو قصه كثيراً.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
انفلونزا

لماذا يجب تلقي لقاح الانفلونزا وما هو الوقت المناسب للحصول عليه؟

منذ 2 دقيقة
بدائل السكر

كيف تعطل بدائل السكر نظام التمثيل الغذائي للجسم؟

منذ3 ساعة
shutterstock_645842161-2

لوزن أقل وصحة أفضل.. اتبع هذه العادات

منذ3 ساعة
بلع الدواء- تعبيرية

لهذا السبب.. معظم الأدوية طعمها سيئ، فكيف يمكن تجاوزه؟

منذ3 ساعة
أطفال في غزة ينتظرون مجيء دورهم لتعبئة قدرهم بالطعام

غزة: جميع الأطفال دون سن الخامسة معرضون للوفاة

منذ3 ساعة
محيط الخصر

محيط الخصر يحدد إصابة النساء بالعقم!

21 كانون الأول 2023
افكار و مواقف

تطورات لافتة في حرب غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات | منذ18 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات |18 كانون الأول 2023
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات |17 كانون الأول 2023
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
 