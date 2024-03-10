الأحد 10 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كيف تتجنب العطش خلال نهار رمضان؟

كوب من الماء إلى جانبه تمر
كوب من الماء إلى جانبه تمر

مع حلول شهر رمضان الكريم، وبالتزامن مع بدايات فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، يواجه أغلبنا الشعور بالعطش خلال نهار رمضان، وللتغلب ولو نسبياً عليه، إليكم بعض النصائح..

اضافة اعلان

 

وتنصح مواقع طبية بالالتزام بالأكل الصحي خلال الإفطار والسحور، وعدم الإفراط في تناول الطعام.


وخلال ساعات الإفطار، هناك بعض العادات الغذائية التي ينبغي اتباعها، والأطعمة التي يجب تناولها بكثرة وتقليل أطعمة أخرى، للحفاظ على الماء بالجسم خلال الصيام، وأبرزها:


لا تفرط في الماء على السحور

هناك اعتقاد خاطئ أن شرب الماء بكثرة على السحور سيمكننا من التغلب على العطش في فترة الصيام، ولكن الحقيقة العلمية أن كلى جسم الإنسان تتخلص من المياه بعد ساعات.

وتنصح توصيات طبية بتوزيع شرب الماء بكميات بين الإفطار والسحور، للحفاظ على الجسم رطباً خلال تلك الفترة.


تناول الخيار والبطيخ

الحفاظ على المياه في الجسم ليس فقط مصدره الماء، ولكن أيضاً الخضراوات والفاكهة التي تحتوي على المياه، ومن أبرز الخضراوات الخيار، إذ تشير مواقع علمية أن الخيار يحتوي على الماء بنسبة 95 في المائة، وكذلك الطماطم التي تحتوي على 94 في المائة من الماء.

وحسب منشور سابق لوزارة الصحة المصرية، فهناك عدة خضراوات تحتوي على المياه، منها السبانخ والفطر والبروكلي، أما الفاكهة فأبرزها البطيخ والتفاح والبرتقال والعنب.


تقليل أو تجنب القهوة

ينصح الخبراء بتقليل شرب القهوة، أو استبدالها بالقهوة الخضراء، لتقليل آثارها الجانبية، ومن أبرزها أنها مدرة للبول. ويفضل الحرص على استهلاك القهوة بشكل معتدل، وألا يتعدى مقدار المعدل اليومي عن 4 فناجين قهوة صغيرة.


كما ينصح الخبراء بتقليل المياه الغازية، وخصوصاً على الإفطار، لأنها تعطي شعوراً بالامتلاء والشبع وتضر بعملية الهضم.


تناول المشروبات الطبيعية

كما ينصح موقع tasteofhome بتجنب تناول الكاكاو الساخن، ومشروبات الطاقة، خلال فترة السحور، وذلك لتجنب العطش في نهار رمضان.


وينصح موقع «ويب طب» بتناول الشاي الأخضر، والعصائر الطبيعية مثل التوت البري، أو «السموذي»، الذي يحتوي على الحليب والفواكه الطازجة، بالإضافة إلى المكسرات أو الفول السوداني أو الزبادي، وغيرها، التي تقلل من الشعور بالعطش.


تجنب الأطعمة المالحة

يتوجه خبراء الصحة بنصيحة تقليل الأملاح في الطعام، وكذلك تقليل تناول الأطعمة المالحة أو المبهرة كثيراً، مثل المخللات والزيتون والسمك المملح وشرائح البطاطس المقلية ذات النكهات، لأنها تزيد الشعور بالعطش خلال فترات النهار.


وبحسب منشور سابق لوزارة الصحة السعودية، علينا الحرص على تناول الأطعمة معتدلة الملوحة، وتجنب الأطعمة المالحة مثل الوجبات الجاهزة وبعض الأجبان، وخاصة في فترة السحور، إذ الملح يزيد من الإحساس بالعطش.

كما نصحت الوزارة بشرب دفعات بسيطة من السوائل أثناء تناول الإفطار، وتجنب ملء المعدة بالطعام والعصائر معاً، لتجنب الإصابة بسوء الهضم.


تأخير وقت السحور

من الأفضل أن تتناول السحور في فترة ما بعد منتصف الليل، وذلك لرفع قدرة الجسم على تحمل العطش.


كما ينصح موقع uclahealth، المتخصص في الأخبار الطبية، أن تناول وجبتين في اليوم يحفز من تحسن العضلات، وانخفاض مستويات الغلوكوز في الدم، وانخفاض مستويات الدهون في الكبد، استناداً إلى دراسة سابقة نُشرت في مجلة «Cell Metabolism» العلمية. -وكالات

 

اقرأ أيضاً:

أطعمة صحية عليك تناولها في وجبة السحور 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
نميل إلى اللجوء إلى الكافيين لإبقائنا مستيقظين

تخلص من إدمان الكافيين قبل رمضان بهذه الطرق

07 آذار 2024
اقرأ أيضا
الرجل المعافى من السرطان والإيدز

شفاء رجل من الإيدز والسرطان نهائيا.. كيف حدث ذلك؟

منذ2 ساعة
ضرب مسلمين في الهند

بسبب تأديتهم صلاة الجمعة.. مسلمون يتعرضون للضرب من قبل الشرطة الهندية (فيديو)

منذ2 ساعة
الرياضة في رمضان

‫3 إستراتيجيات لممارسة الرياضة بأمان في رمضان

منذ5 ساعة
جراحة إنقاص الوزن

جراحة إنقاص الوزن.. هل هي أفضل طريقة لمرضى السكري من النوع 2؟

منذ18 ساعة
الأظافر

علامة غير معروفة لسرطان "عدواني" تظهر في الأظافر

منذ18 ساعة
صورة تعبيرية

التقبيل يسبب تسوس الأسنان... دراسة

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سرديات الرئيس

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

ليس قرارا عابرا

سلامة الدرعاوي |اليوم

قراءة تحليلية للمرحلة القادمة

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
1709981007368410700

التاريخ يخبرنا كيف ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس‏

ترجمات | منذ17 ساعة
1709980604078376500

الجنوب العالمي يجد صوتا في الشرق الأوسط

ترجمات | منذ17 ساعة
1709835128407102000

لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك

ترجمات |08 آذار 2024
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات |06 آذار 2024
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات |06 آذار 2024
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjah copy

آخر الشهر

تحري هلال شهر رمضان 08 آذار 2024

13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy

عزائم رمضان 07 آذار 2024

عزائم رمضان

استيراد البطيخ 06 آذار 2024

hajjaj copy

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy
 
 