الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كيف تتجنب جفاف العينين الناجم عن التدفئة؟

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جفاف العين بسبب التدفئة امر شائع

يعاني الكثير من الأشخاص من احمرار وحرقة العينين في فصل الشتاء بسبب الهواء الساخن والجاف المنبعث من أجهزة التدفئة. مجلة ألمانية تقدم خمس حيل بسيطة للحفاظ على صحة العينين.

ويعد جفاف العينين هو أحد أمراض العيون الأكثر شيوعاً خاصة في فصل الشتاء.سواء كنت في الخارج، في السيارة أو في المنزل بين جدرانك الأربعة، لا يمكنك الاستغناء عن التدفئة خلال الأشهر الباردة.

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لكن بالإضافة إلى تكاليفها الباهظة، يضر الهواء الساخن والجاف المنبعث من التدفئة بأعيننا. مجلة "فرويندين" الألمانية تقدم خمس حيل بسيطة يمكن اتباعها للحفاظ على صحة العينين.

 

الهواء النقي


يتسبب الهواء الساخن المنبعث من أجهزة التدفئة في جفاف سطح أعيننا بسرعة أكبر. مما يؤدي إلى فقدان الأغشية المخاطية للعين لأهم حماية توفرها الدموع.

 

إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في غرف دافئة، فيمكنك بسهولة مواجهة ذلك من خلال تهوية الغرفة بانتظام. يجب فتح النوافذ كل ثلاث ساعات على الأقل. التهوية المنتظمة لا تؤدي فقط إلى تحسين جودة الهواء بشكل واضح، ولكن في الوقت نفسه يوفر الهواء النقي أيضاً رطوبة للعينين. كما يعد المشي أثناء استراحة الغداء بديلاً جيداً أيضاً.


شرب الكثير من الماء


تناول كمية كافية من السوائل أساساً مهماً لصحة الجسم، ولكن أيضًا لصحة العيون. من أجل منع الجلد والأغشية المخاطية وكذلك منطقة العين الحساسة من الجفاف، يحتاج جسمنا إلى سوائل كافية.

 

ولهذا السبب لا ينبغي عليك شرب ما يكفي من الماء في أيام الصيف الحارة فحسب، بل يجب عليك أيضاً الانتباه إليه في أيام الشتاء الباردة. بالنسبة للبالغين، يُفترض أن الاحتياجات اليومية تبلغ حوالي لترين أو كوب من الماء في الساعة.


النباتات ذات الأوراق الكبيرة


من أجل زيادة الرطوبة في الغرفة بشكل طبيعي، تعتبر النباتات أفضل وسيلة لذلك. إذ من خلال التبخر الدائم، يتم تزويد الهواء بالرطوبة باستمرار وإطلاق ما يصل إلى 90 بالمائة من مياه الري الممتصة مرة أخرى إلى هواء الغرفة.

 

تعتبر الأنواع ذات الأوراق الكبيرة مناسبة بشكل خاص مثل شجرة الزيزفون أو السرخس أو العشب القبرصي وغيرها.


وعاء الماء أو النافورة الداخلية


قد يكون البعض على دراية بهذه النصيحة من خلال جداتهم. وتتمثل هذه النصيحة في وضع وعاء مملوء بالماء على المدفأة.

 

تتسبب الحرارة في تبخر الماء، والذي بدوره يطلق في الهواء. من المهم تغيير الماء بانتظام وتنظيف الوعاء بشكل جيد، نقلا عن دويتشه فيله.

 

وهذا يعني عدم وصول الجراثيم إلى الهواء. كما يعمل وجود نافورة مياه داخلية أيضاً على ترطيب الهواء في الغرفة.


قطرات العين


 يوصى باستخدام قطرات العين التي تحتوي على حمض الهيالورونيك الذي يحبس الرطوبة على سطح العين. فمن ناحية، يمكن استخدام قطرات العين بشكل وقائي بهدف مواجهة الضغط الإضافي على العينين الناجم عن الهواء الساخن المنبعث من أجهزة التدفئة.

 

ومن ناحية أخرى، يمكن استخدام هذه القطرات أيضاً في علاج جفاف العين والتخفيف من الأعراض المزعجة.

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