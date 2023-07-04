كيف تتعامل مع دخول الماء للأذن؟

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نصائح لإخراج الماء من الأذن





دخول قطرات من الماء إلى الأذن خلال الاستحمام أو السباحة لا يشكل إزعاجاً فحسب، بل قد يتسبب بأضرار صحية خطيرة على الأذن. فكيف يمكن التعامل مع دخول الماء إلى الأذن لتجنب حصول التهابات خطيرة؟يشعر كثيرون بالانزعاج عند دخول الماء للأذن أثناء الاستحمام أو السباحة، ولكن الأمر قد لا يتوقف عند الشعور بالضيق فدخول الماء إلى الأذن يسبب العديد من المشاكل الصحية التي قد تكون خطيرة.بحسب ما نشره موقع (تي أونلاين) الألماني، يتم عادة تصريف المياه في الأذن من تلقاء نفسها وإذا لم يحدث ذلك، فقد يؤدي الماء المحاصر إلى التهاب الأذن بسبب البكتيريا والفطريات وقد يتطلب الأمر التدخل الطبي.الضغط براحة اليد: أفضل طريقة للقيام بذلك هي الطريقة التقليدية بالضغط براحة يدك على الأذن المصابة ثم تحريرها. الأمر الذي يخلق فراغا يمتص الماء من الأذن. إذا لم ينجح ذلك، من الممكن تجربة الطرق التالية:للتخلص من الماء قم بإمالة رأسك إلى الجانب الذي يوجد فيه الماء في الأذن وهز رأسك قليلاً حتى ينفد السائل.يمكن استخدام مجفف الشعر لتجفيف الأذن ولكن مع الحفاظ على مسافة كافية بين الأذن والمجفف لا تقل عن حوالي 30 سم.يمكنك أيضا محاولة شفط الماء برفق من قناة الأذن بطرف منديل ورقي. ويحذر الخبراء من ضرورة الامتناع عن وضع أشياء أو أدوات في الأذن من ضمنها الأعواد القطنية لما يترتب عليها من أضرار خطيرة.قد يستغرق خروج الماء من الأذن بضع ساعات لا داعي للقلق، أما عند الشعور بالانزعاج لعدة أيام فيجب زيارة الطبيب المختص مباشرة ليعالج الأمر. بحسب ما نشره موقع (ميديكال نيوز توداي) الأمريكي. -وكالات