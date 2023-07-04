الثلاثاء 04 تموز 2023
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كيف تتعامل مع دخول الماء للأذن؟

دخول الماء إلى الأذن قد يسبب العديد من المشاكل الصحية
دخول الماء إلى الأذن قد يسبب العديد من المشاكل الصحية
دخول قطرات من الماء إلى الأذن خلال الاستحمام أو السباحة لا يشكل إزعاجاً فحسب، بل قد يتسبب بأضرار صحية خطيرة على الأذن. فكيف يمكن التعامل مع دخول الماء إلى الأذن لتجنب حصول التهابات خطيرة؟اضافة اعلان

يشعر كثيرون بالانزعاج عند دخول الماء للأذن أثناء الاستحمام أو السباحة، ولكن الأمر قد لا يتوقف عند الشعور بالضيق فدخول الماء إلى الأذن يسبب العديد من المشاكل الصحية التي قد تكون خطيرة.

بحسب ما نشره موقع (تي أونلاين) الألماني، يتم عادة تصريف المياه في  الأذن  من تلقاء نفسها وإذا لم يحدث ذلك، فقد يؤدي الماء المحاصر إلى التهاب الأذن بسبب البكتيريا والفطريات وقد يتطلب الأمر التدخل الطبي.

نصائح لإخراج الماء من الأذن


الضغط براحة اليد: أفضل طريقة للقيام بذلك هي الطريقة التقليدية بالضغط براحة يدك على الأذن المصابة ثم تحريرها.  الأمر الذي يخلق فراغا يمتص الماء من الأذن. إذا لم ينجح ذلك، من الممكن تجربة الطرق التالية:

هز الرأس:
 للتخلص من الماء قم بإمالة رأسك إلى الجانب الذي يوجد فيه الماء في الأذن وهز رأسك قليلاً حتى ينفد السائل.

تجفيف الأذن: 
يمكن استخدام مجفف الشعر لتجفيف الأذن  ولكن مع الحفاظ على مسافة كافية بين الأذن والمجفف لا تقل عن حوالي 30 سم.

استخدام مناديل ورقية:
 يمكنك أيضا محاولة شفط الماء برفق من قناة الأذن بطرف منديل ورقي. ويحذر الخبراء من ضرورة الامتناع عن وضع أشياء أو أدوات في الأذن من ضمنها الأعواد القطنية لما يترتب عليها من أضرار خطيرة.

قد يستغرق خروج الماء من الأذن بضع ساعات لا داعي للقلق، أما عند الشعور بالانزعاج لعدة أيام فيجب زيارة الطبيب المختص مباشرة ليعالج الأمر. بحسب ما نشره موقع (ميديكال نيوز توداي) الأمريكي. -وكالات 
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