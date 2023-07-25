كيف تتفادى الشيخوخة المبكرة؟ 8 خطوات ضرورية

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كلنا سنصل يوما ما إلى مرحلة الشيخوخة، لكن الشيخوخة المبكرة تحدث بصورة أسرع من المعدل الطبيعي، والأسباب وراء ذلك تتصل بأسلوب الحياة والبيئة المحيطة.أبرز علامة على الشيخوخة المبكرة تظهر على الجلد مثل: التجاعيد على الوجه، والبقع العمرية، وجفاف لون البشرة وتلاشيه، بحسب موقع عيادة "كليفلاند" الطبية.الشعر: ومن العلامات فيه تساقطه أو الشيب الذي يغزوه.التعرض المكثف لأشعة الشمس والأشعة الفوق بنفسجية: يسبب هذا الأمر مشكلات في الجلد، إذ تعمل الأشعة فوق البنفسجية وأشعة الشمس على إحداث شيخوخة الجلد بشكل أسرع من الوضع الطبيعي، وهما مسؤولان عن 90 في المئة من التغييرات المرئية على الجلد.الضوء المرئي العالي الطاقة والأشعة الحمراء مسؤولة عن 10 في المئة من التغييرات التي تحدث في الجلد.ويأتي الضوء العالي الطاقة من الشمس والأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية، والأشعة تحت الحمراء غير مرئية، ونشعر بها على صورة حرارة.التدخين: السموم الموجودة في النيكوتين تحدث تغييرات كبيرة في خلايا جسكم، وتدمر الكولاجين والألياف المرنة في جلدك، بما يؤدي إلى ترهل الجلد وظهور التجاعيد.الأكل غير الصحي: وجدت دراسات أن الحمية الغذائية الغارقة في السكر أو الكربوهيدرات المكررة تسبب الشيخوخة المبكرة، في حين أن الحمية المليئة بالخضار والفاكهة تمنع التغييرات المبكرة في الجلد.الكحول: الإدمان على الكحول يمكن أن يجفف الجلد ويدمره بمرور الوقت، بما يقود إلى الشيخوخة المبكرة.النوم غير الكافي: إن النوم غير الكافي يجعل الخلايا تشيخ بسرعة أكبر.الضغوط النفسية: عندما تكون متوترا، يعمل الدماغ على ضخ مادة الكورتيزول، وهو هرمون خاص بالقلق، يمنع إنتاج مادتين مهمتين لنضارة الجلد وهما الكولاجين سينثيز هيالورونان.تجنب أشعة الشمس: حاول استخدام واقي الشمس حتى لو خططت للسير في الظل وابتعد عن مصادر الطاقة فوق البنفسجية أو تقلل من التعرض لها.توقف عن التدخين: إذا كنت تدخن، توقف عن التدخين في أقرب وقت ممكن، وتحدث مع طبيبك إذا كنت بحاجة للمساعدة في الإقلاع عن هذه العادة.كل خضار وفاكهة بشكل أكثر: الحمية الصحية المتوازنة قادرة على وقف الشيخوخة المبكرة، ويتمثل ذلك بالتقليل من تناول السكر وأكل المزيد من الخضار والفاكهة:توقف عن شرب الكحول: إن التوقف عن تناول الكحول أو التقليل منها يساعد في وقف شيخوخة الجلد على وجه التحديد.مارس التمارين الرياضية: تنشّط التمارين الرياضية المنتظمة الدورة الدموية وتعزز نظام المناعة، وهو ما يعزز ما يعرف بالشيخوخة الصحية.قلل من مستويات التوتر: تساعد تمارين الرياضة والتأمل في التخفيف من حدة التوتر.العناية بالجلد: حاول أن تنطف جلدك يوميا وتزيل الأوساخ عنه، وكذلك مساحيق التجميل وأي مواد أخرى تسبب التهيج.اعتن بنومك: حاول أن تنام يوميا أكثر من 7 ساعات.