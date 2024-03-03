كيف تحافظين على نضارة بشرتك خلال شهر رمضان؟

مع قدوم رمضان، تتساءل العديد من النساء عن كيفية الحفاظ على نضارة البشرة، خاصة مع عدم وضع المكياج خلال فترة الصوم ونقص شرب الماء، ما يزيد من إمكانية حدوث جفاف في البشرة، والتي ينتج عنه تشققات، كما أن رمضان هذا العام يأتي بين فصلين مختلفين، "الشتاء والربيع".

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خلال هذا المقال سنذكر طرق العناية بالبشرة في شهر رمضان حسب أطباء الجلد، والإيجابيات التي يعود بها الصيام على البشرة.





العناية بالبشرة في شهر رمضان



الحفاظ على رطوبة البشرة خلال شهر رمضان يُعد أمراً ضرورياً لمنع جفافها وفقدان نضارتها، وهو تحدٍّ يواجه الكثيرين خلال هذا الشهر. فالصيام يؤدي إلى تقليل تناول السوائل، مما يزيد من خطر جفاف البشرة. لذا، يُنصح باتباع بعض الخطوات الأساسية للحفاظ على رطوبة البشرة:



استخدام مرطب مناسب للبشرة: يُعتبر استخدام مرطب للبشرة مرتين يومياً، صباحاً ومساءً، طريقة فعالة للحفاظ على رطوبتها. من المهم اختيار مرطب يناسب نوع البشرة، سواء كانت دهنية، جافة، أو مختلطة.



استخدام مرطب للجسم بعد الاستحمام وقبل النوم: استخدام مرطب للجسم بعد الاستحمام يساعد على قفل الرطوبة داخل البشرة، ويمنحها النضارة والحيوية، كما أن استخدامه قبل النوم يوفر العناية المكثفة خلال الليل.



شرب كميات كافية من الماء: من المهم جداً شرب كمية كافية من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور لتعويض السوائل المفقودة خلال النهار ولحماية البشرة من الجفاف يُنصح بتوزيع شرب الماء بالتساوي خلال هذه الفترة لضمان الحصول على أقصى استفادة.



تجنب غسل الوجه بكثرة خلال رمضان: خلال شهر رمضان، تزداد حساسية البشرة وتصبح أكثر عرضة للجفاف، ولذلك ينصح خبراء الجلد بتجنب غسل الوجه بشكل مفرط. الغسل المتكرر يمكن أن يتسبب في تفاقم مشكلة الجفاف بإزالة الزيوت الطبيعية المحافظة على ترطيب البشرة. بدلاً من ذلك، يمكن استخدام البخاخات المرطبة للوجه كبديل فعال للحفاظ على رطوبة البشرة دون الحاجة للغسل المتكرر بالماء.





العناية بالبشرة في شهر رمضان



لهذا السبب يجب حماية البشرة من أشعة الشمس؛ إذ التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يسبب أضراراً متعددة للبشرة مثل حروق الشمس وفقدان نضارتها، لذا، في حالة الخروج خلال ساعات النهار في شهر رمضان، من الضروري اتخاذ تدابير وقائية لحماية البشرة. يُنصح بحمل مظلة شمسية وارتداء نظارات شمسية وقبعة لتقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس، كما يجب استخدام واقي الشمس المناسب لنوع البشرة، والذي يحتوي على معامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30%.





الحصول على التغذية الكافية خلال الشهر



خلال شهر رمضان ينصح الأطباء بالتركيز على أهمية اتباع نظام غذائي متنوع وغني بالعناصر الغذائية الأساسية؛ للحفاظ على صحة البشرة وتجنب الجفاف والبهتان. هناك عدة فيتامينات مهمة يُنصح بتضمينها في النظام الغذائي خلال الشهر الفضيل:



فيتامين أ: يساهم فيتامين أ في منع جفاف الجلد، ويمنح البشرة نعومة وسلاسة. يُعد الجزر، المشمش، السبانخ، الملوخية، والخضراوات الورقية من أغنى المصادر بفيتامين أ. يُوصى بتضمين عصير الجزر الطازج في وجبة الإفطار أو السحور مرة واحدة على الأقل أسبوعياً.



فيتامين ب: نقص فيتامينات "ب" قد يؤدي إلى جفاف البشرة وظهور التجاعيد المبكرة. المصادر الغنية بهذا الفيتامين تشمل اللحوم، البقوليات، والحبوب الكاملة، ويُنصح بتناول هذه الأطعمة خلال الإفطار.



فيتامين ج: هذا الفيتامين يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على سلامة ونضارة البشرة. يوجد فيتامين "ج" في الفواكه مثل البرتقال، الفراولة، وعصير البطيخ.



فيتامين هـ: يساعد فيتامين "هـ" في تقليل ظهور التجاعيد، ويعزز من تجديد الخلايا. يوجد هذا الفيتامين في الزيوت النباتية والمكسرات.



بالإضافة إلى هذه الفيتامينات يعتبر أطباء الجلد أن الماء هو العنصر الأساسي للعناية بالبشرة خلال رمضان؛ إذ يُعد شرب كميات كافية من الماء ضرورياً لمنع الجفاف والحفاظ على مرونة الجلد. الماء يساعد أيضاً في تجنب الظهور المبكر للتجاعيد.



من المهم التأكيد على أن تنوع الأطعمة في النظام الغذائي خلال رمضان يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على صحة البشرة وجمالها. يجب على الصائمين التأكد من تضمين هذه العناصر الغذائية في نظامهم الغذائي للحفاظ على بشرتهم نضرة وصحية خلال الشهر الفضيل.





استخدام ماء الورد لنضارة البشرة



للحصول على بشرة ناعمة تشع نضارة وجمالاً خلال شهر رمضان، هناك بعض الوصفات التي يمكن استخدامها بماء الورد بشكل أساسي، لما له من فوائد كثيرة.



للحصول على بشرة نضرة قومي بمزج بعض القطرات من ماء الورد مع كريم البشرة الخاص بك، وستحصلين على بشرة رطبة وناعمة يومياً.



أما لتنظيف البشرة استخدمي ماء الورد كغسول يومي لبشرتك، فهو مزيل جيد لكل الأوساخ والخلايا الميتة.





العناية بالبشرة في شهر رمضان



يمكن استغلال ماء الورد أيضاً لتقليل التجاعيد؛ إذ يقوم ماء الورد بعملية فتح مسام البشرة، ما يقلل من ظهور التجاعيد في الوجه.



بالإضافة إلى هذه المنافع يقوم ماء الورد بمعالجة البثور، امزجي مقدارين متساويين من عصير الليمون وماء الورد، ثم ضعيه على بشرتك لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه بالماء، لتحصلي خلال أسبوعين أو 3 أسابيع على بشرة بلا بثور، وستختفي تدريجياً.



بالإضافة إلى أنه يساعد في معالجة الهالات السوداء قومي بالمسح بقليل من ماء الورد على عينيك، حيث إنه سيقوم بعملية التخفيف من الانتفاخات ويزيل الهالات السوداء تحت العينين.





الصيام وعلاج مشاكل البشرة



الصيام يعتبر فترة راحة ضرورية للجسم، وله فوائد متعددة على الصحة العامة، بما في ذلك صحة البشرة. من أهم الفوائد التي يقدمها الصيام للبشرة مساعدة الجسم على التخلص من السموم. خلال الصيام، يقل العبء المبذول في عملية هضم الطعام، مما يسمح للجسم بتوجيه مزيد من الطاقة لإزالة السموم.



تشمل عملية إزالة السموم من الجسم عدة مراحل تبدأ بإزالة الفضلات من الجهاز الهضمي، وتصل إلى إزالة السموم المتراكمة في الأنسجة الخلوية.



من ناحية أخرى، يساعد الصيام في تحسين العديد من الحالات الجلدية، مثل حب الشباب والأكزيما. هذا يعود إلى تقليل الضغط على الجسم المرتبط بعملية الهضم، ما يسمح للجسم بتوجيه طاقته نحو إصلاح وعلاج الأنسجة والأعضاء الأخرى في الجسم، بما في ذلك البشرة.



كما أن الصيام يؤثر على إنتاج الزيوت في البشرة، خاصةً لدى الأشخاص ذوي البشرة الدهنية. التقليل من الأطعمة الدهنية والسكرية يمكن أن يساهم في تحسين حالة البشرة، وتقليل ظهور حب الشباب.



للاستفادة من فوائد الصيام للبشرة، من المهم الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن، وشرب كميات كافية من الماء، والحصول على قسط كافٍ من النوم، واستخدام المنتجات الطبيعية للعناية بالبشرة. كما يُنصح بتقليل استهلاك السكر وزيادة تناول الألياف لتعزيز صحة البشرة. -عربي بوست

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