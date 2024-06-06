 
الخميس 06 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كيف تحقيق التوازن الحمضي القاعدي في الجسم؟

نظام غذائي
نظام غذائي
يعتبر التوازن الحمضي القاعدي أحد المؤشرات المهمة لصحة الإنسان، لأنه يؤثر في عمل الجسم بأكمله. وعند اختلاله تنخفض المناعة ويتدهور الجلد وتسوء الصحة العامة.اضافة اعلان


تشير الدكتورة بولينا جورافليوفا خبيرة التغذية إلى أنه غالبا ما يسبب سوء التغذية اختلال التوازن الحمضي القاعدي، ما يؤدي إلى "تحمض" الجسم.

وتقول: "تنخفض المناعة بصورة واضحة عند زيادة الحموضة، وتتباطأ عملية التمثيل الغذائي، وتصبح العظام هشة، ويتغلب التعب المزمن، وتبدأ المشكلات في الجلد".

ووفقا لها، العواقب السلبية لاختلال التوازن الحمضي القاعدي هو زيادة نشاط الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض، حيث تبدأ في التكاثر بنشاط في بيئة حمضية. بالإضافة إلى ذلك، يتعطل الحاجز الواقي للبشرة وتتباطأ عملية التمثيل الغذائي.

ويعود السبب إلى اتباع نظام غذائي تهيمن فيه اللحوم والحلويات ومنتجات الألبان المبسترة والكحول والقهوة والشاي والتدخين. مشيرة إلى أن هذا ما يتبعه معظم الناس. لذلك من المهم إضافة الأطعمة "القلوية" إلى النظام الغذائي، مثل الخضروات الورقية والخضروات التي تحتوي على كمية صغيرة من النشا- السبانخ والقرنبيط والجزر والكرفس. بالإضافة إلى ذلك، يوصى بإضافة الأفوكادو والحمضيات والمكسرات (باستثناء الكاجو والفول السوداني)، وكذلك الأسماك الدهنية إلى النظام الغذائي.

وتشير الأخصائية، إلى أنه للحفاظ على التوازن الحمضي القاعدي يجب التقليل من استهلاك السكر ومنتجات الألبان، وكذلك التقليل من تناول اللحوم والأطعمة المصنعة وكذلك الكافيين. كما تساعد الرياضة على استعادة التوازن الحمضي القاعدي، وحتى المشي يساهم في ذلك. RT
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
يساعد المشي أيضًا في التحكم في الوزن

كيف يؤثر الجري في الصحة النفسية؟

منذ1 ساعة
فواكه

علماء: الفواكه تقلل من خطر الاكتئاب

منذ1 ساعة
علماء يكشفون إمكانية تأثير الضوء فوق البنفسجي ضد كورونا

خبير: العالم غير مستعد لمواجهة جائحة أخرى

02 حزيران 2024
الفراولة

"تعزز منظومة المناعة".. فوائد الفراولة للصحة

01 حزيران 2024
اقرأ أيضا
لقاح الحصبة الذي سيوفر لفئات في الأردن آمن وفعّال

طريقة استخدام اللقاح الروسي ضد جميع أنواع السرطان

منذ1 ساعة
يساعد المشي أيضًا في التحكم في الوزن

كيف يؤثر الجري في الصحة النفسية؟

منذ1 ساعة
فواكه

علماء: الفواكه تقلل من خطر الاكتئاب

منذ1 ساعة
يساعد بوتوكس المعدة على انقاص الوزن|

بوتوكس المعدة.. بين الفوائد والآثار الجانبية

منذ19 ساعة
أنيميا

لا تتجاهلها.. 7 أعراض غير عادية للأنيميا

منذ22 ساعة
الكرز ليس فقط لذيذًا، ولكنه يقدم أيضًا مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية

الكرز: سر الصحة الجيدة والراحة الليلية

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

لا عدالة في عالم يحكمه الأميركان..!‏

علاء الدين أبو زينة |اليوم

هيبة المعلم على المحك

محمود خطاطبة |اليوم

التكريم الملكي للمحافظ

سلامة الدرعاوي |اليوم

فلسطين في فلسطين

سميح المعايطة |اليوم

جريمة منظمة وتجهيل متعمد

مالك العثامنة |اليوم

سقوط حكومة نتنياهو قريبا

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات | منذ15 ساعة
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات |04 حزيران 2024
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |04 حزيران 2024
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات |04 حزيران 2024
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy

العيد

الغسلة الإخبارية 04 حزيران 2024

68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نفسي 03 حزيران 2024

for-web

عبودية الترند 02 حزيران 2024

WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

موبايل 01 حزيران 2024

web copy
 