كيف تحمي نفسك من تسمم الماء في رمضان؟

عادًة ما يرغب بعض الأشخاص في تناول كمية كبيرة من الماء بهدف السيطرة على الشعور بالعطش الذي يحدث طوال فترة الصيام، ولكن قد يتسبب ذلك في المعاناة من الكثير من المضاعفات الصحية.



يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي تعريف تسمم الماء وأعراضه وطرق علاجه، وفقًا لما ذكره موقع "Medicalnewstoday".

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ما هو تسمم الماء؟



أثبتت نتائج العديد من الدراسات، أن تسمم الماء عبارة عن اضطراب شديد في وظائف المخ، وعادًة ما ينتج عن شرب كمية كبيرة من الماء تفوق قدرة الكلى على تصريفها.





هل يمكن الإصابة بتسمم الماء في رمضان؟



يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بتسمم الماء في رمضان، وذلك نتيجة شرب كمية كبيرة من الماء في فترة زمنية قصيرة خاصًة مع ممارسة الرياضة أيضًا أو الإًصابة بالإسهال أو القيء الذي يتسبب في نقص كمية الماء في الجسم أو تناول بعض الأدوية التي تساهم في فقدان الجسم لكمية كبيرة من الماء أو المعاناة من بعض الأمراض مثل الفشل الكلوي أو أمراض القلب.





أعراض تسمم الماء



هناك العديد من الأعراض التي تكشف الإصابة بتسمم الماء حيث تتضح في:- الصداع.- الغثيان.- القيء.- الخمول.- انتفاخ اليدين والقدمين.- التشنجات العضلية.- زيادة وزن الجسم.- الغيبوبة أو الوفاة في بعض الحالات.





تشخيص تسمم الماء

عادًة ما يتم تشخيص تسمم الماء من خلال إجراء بعض الاختبارات بما في ذلك:



- قياس مستويات الصوديوم في الدم حيث أن انخفاض مستوى الصوديوم هو العلامة الرئيسية على التسمم المائي.



- فحص الدم.

- وظائف الكلى.

- فحص البول.





علاج تسمم الماء



أكدت نتائج العديد من الدراسات، أنه يمكن علاج تسمم الماء بأكثر من طريقة من بينها:



- تناول كميات معتدلة من الماء.

- الحصول على محلول ملحي لرفع مستويات الصوديوم في الدم.

- تناول مدرات البول تحت إشراف الطبيب المختص للتخلص من الماء الزائد.





طرق الوقاية من تسمم الماء



هناك أكثر من طريقة للوقاية من فرص الإصابة بتسمم الماء من مثل:



- تناول الأطعمة الغنية بالماء بدلًا من شرب كمية كبيرة من الماء.

- تجنب الإفراط في شرب الماء خاصًة على الإفطار أو بعد ممارسة الرياضة في رمضان.

- استشارة الطبيب المختص فورًا في حالة زيادة الأعراض.

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