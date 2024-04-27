كيف نتعامل مع الضغوطات النفسية خلال الامتحانات؟

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وحول الموضوع قال الطبيب الروسي والعالم في مجال علم النفس السريري، سيرغي ماريتونوف:"في شهر مايو في روسيا، على سبيل المثال، تنتهي فترة التعليم المدرسي، ويقترب موعد الامتحانات الحكومية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، والعديد من الطلاب تظهر عليهم في هذه الفترة أعراض القلق والتوتر والإرهاق النفسي والجسدي، ويمكن أن يتعرضوا لما يسمى باضطراب الشخصية الحدي أو (BPD)".وأضاف :"أجريت في روسيا دراسات شملت 4300 شخص، 63% منهم من المراهقين، وتبين أن 20 % من المراهقين الذين شملتهم الدراسات يعانون من أعراض BPD، و8% فقط من البالغين يعانون من أعراض هذا الاضطراب.. مع زيادة الضغط العقلي والتوتر في الجهاز العصبي أثناء التحضير للامتحانات قد تظهر على المراهقين أعراض اضطراب الشخصية الحدي، وفي هذه الحالة يجب تقديم الدعم النفسي لهم، واستشارة معالج نفسي متخصص في علم نفس المراهقين، في الكثير من الأحيان وعند إجراء تشخيص دقيق لاضطراب الشخصية الحدي يصف المختصون العلاج الدوائي".وأشار ماريتونوف إلى أن أحدث الأبحاث الطبية بينت أن مكملات الأوميغا 3 والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة تعمل على تحسين الوظيفة الإدراكية خلال فترات التوتر العقلي وتقلل من أعراض القلق، كما من المهم أن يتلقى الذي يعاني من أعراض BPD الدعم النفسي من العائلة والأشخاص المقربين منه.RT