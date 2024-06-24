 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كيف نحمي الأطفال من الإصابة بداء السكري مستقبلا؟

كيف نحمي الأطفال من الإصابة بداء السكري مستقبلا؟
كيف نحمي الأطفال من الإصابة بداء السكري مستقبلا؟
  تشير الدكتورة داريا خايكينا اختصاصية الغدد الصماء إلى أنه يجب وقاية الأطفال من السمنة لتجنب إصابتهم بالنوع الثاني من داء السكري في المستقبل.
ووفقا لها، داء السكري، مرض يرتفع فيه مستوى السكر في الدم. ويسبب هذا المرض الخطير مضاعفات عند البالغين والأطفال على حد سواء. بحسب ما نشر على موقع "روسيا اليوم".اضافة اعلان
وتوضح الطبيبة كيفية حماية الطفل من داء السكري، مشيرة إلى أن هناك أنواعا عديدة من داء السكري. وهناك نوعان رئيسيان من داء السكري - النوع الأول والنوع الثاني وكلاهما يسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم.
وتقول: "يتطور النوع الأول من داء السكري عادة في مرحلة الطفولة أو مرحلة البلوغ وسببه عدم قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين. ويعتبر النوع الثاني من داء السكري أكثر انتشارا بين البالغين بسبب ضعف استجابة الجسم للأنسولين أو عدم إنتاجه بشكل كاف. ولكن، لسوء الحظ، أصبح النوع الثاني يصيب حتى المراهقين".
ووفقا لها تنسب إلى أعراض داء السكري - كثرة التبول، الشعور بالعطش، زيادة الشهية، فقدان غير مبرر للوزن، التعب وعدم وضوح الرؤية.
وتقول: "تكمن خطورة داء السكري في مضاعفاته، حيث يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، وتلف الأعصاب (الاعتلال العصبي)، والقصور الكلوي، وسوء الرؤية وحتى بتر الأطراف. وهذا يحدث فقط في الحالات التي لا يتحكم فيها الشخص في مستوى السكر".
كيف نحمي الأطفال من الإصابة بداء السكري مستقبلا؟
وتشير الاختصاصية، إلى أن أسباب داء السكري مختلفة ومتنوعة، حيث عادة يرتبط النوع الأول منه بعمليات المناعة الذاتية، عندما يهاجم الجسم خلايا البنكرياس، ما يجعله غير قادر على إنتاج الأنسولين- الهرمون الذي يخفض مستوى السكر في الدم.
وتقول: "للأسف لا يمكن منع إصابة الطفل بالنوع الأول من داء السكري، ولكن لمنع تطوره يجب الانتباه إلى أعراضه الأولية واستشارة الطبيب بصورة دورية".
أما النوع الثاني من داء السكري، فيرتبط بالعوامل الوراثية وكذلك بنمط الحياة - الوزن الزائد وقلة النشاط البدني. أي يمكن منع تطوره. ولحماية الأطفال من هذا المرض تنصح بما يأتي:
- اتباع نظام غذائي صحيح ومنتظم يحتوي على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة وبروتينات غير دهنية، والتقليل من تناول السكر والكربوهيدرات البسيطة.
- ممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة- تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة أو اللعب بنشاط في الهواء الطلق ما لا يقل عن 60 دقيقة في اليوم.
- توضيح أهمية نمط الحياة الصحي للأطفال، وكذلك المخاطر المرتبطة بالأنظمة الغذائية غير الصحية وقلة النشاط البدني.
- الفحوصات الطبية المنتظمة: زيارة الطبيب بانتظام لمتابعة حالة الطفل الصحية وتحديد المشكلات المحتملة في الوقت المناسب. وإذا كان الطفل يعاني بالفعل من زيادة في الوزن، يجب استشارة اختصاصي الغدد الصماء. وعموما، يجب أن يعتاد الطفل مبكرا على العادات الصحية، وبذلك يقل خطر إصابته بداء السكري مستقبلا.
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