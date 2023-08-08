الثلاثاء 08 آب 2023
النسخة المطبوعة

كيف نميز الشوكولاتة الحقيقية عن المزيفة؟

كيف نميز الشوكولاتة الحقيقية عن المزيفة؟
كيف نميز الشوكولاتة الحقيقية عن المزيفة؟
وفقا للدكتورة أناستاسيا كوستوماخا، خبيرة التغذية الروسية، تعتبر الشوكولاتة اكثر المنتجات الشهية انتشارا بسبب مكوناتها الطبيعية، وللحصول على هرمونات السعادة.اضافة اعلان

وتشير الخبيرة في حديث لـ Pravda.Ru إلى أن بعض المنتجين يغيرون وصفة الشوكولاتة التقليدية لتقليل تكلفة الإنتاج، فكيف نميز الشوكولاتة الحقيقية عن المزيفة؟

وفقا لها، يجب قبل كل شيء أن نتعرف على مكونات الشوكولاتة ونركز على نقطتين "الكاكاو المبشور" و"زيت الكاكاو"، فإذا لم تكن هذه موجودة، فإن المنتج ليس شوكولاتة بل "قطعة حلوى". وهذا يماثل الفرق بين الزبدة والسمن النباتي (المارغرين).

وتشير إلى أنه يجب عدم الخلط بين زيت الكاكاو وزيت النخيل أو زيت جوز الهند، فالفرق جوهري بينهما، أي أن وجود أي منهما يعني أن هذه ليست شوكولاتة، ولذلك يكون سعرها منخفضا.

ووفقا لها بالنسبة للمشتري العديم الخبرة لا فرق بين "الكاكاو المبشور" و"مسحوق الكاكاو"، مع أنهما مختلفان تماما، ولذلك تكون الشوكولاتة المصنوعة من مسحوق الكاكاو دائما أرخص من تلك المصنوعة من الكاكاو المبشور.

وتقول: "يجب ألا يخيفنا وجود ليسيثين الصويا lecithin في التركيبة، لأنها مادة مثخنة ضرورية لإنتاج الشوكولاتة. كما أنها مفيدة جدا للدماغ وتحسين الذاكرة. ولكن يجب أن تستخدم بنسب محددة في صنع الشوكولاتة. فإذا كانت الشوكولاتة لا تذوب على الإطلاق في اليد، فيمكن القول أن الشركة المصنعة قد أفرطت في استخدام الليسيثين. يمكن التعرف على نسبة الليسيثين العادية من خلال النظر إلى الجانب الخلفي للوح الشوكولاتة. فإذا وجدت بقعا صغيرة في الملمس هناك، فهذه علامة جيدة. كما يجب أن لا تحتوي الشوكولاتة الجيدة على محسنات النكهة وأصباغ على الإطلاق".

ووفقا لها، تعتبر الشوكولاتة المرة الداكنة الأكثر فائدة، وتأتي الشوكولاتة الداكنة في المرتبة الثانية، وشوكولاتة الحليب في المرتبة الأخيرة وهي حلوة المذاق وأكثر شعبية ولها مذاق الكريم.

RT
القصور الوريدي المزمن

هل تعرف هذا عن القصور الوريدي المزمن؟ 07 آب 2023

8 نصائح للتعامل مع تشابك الشعر

8 نصائح للتعامل مع تشابك الشعر 05 آب 2023

ممارسة الرياضة

كم مرة يجب ممارسة الرياضة في الأسبوع؟.. خبراء يجيبون 05 آب 2023

lung-cancer-the-facts

سرطان الرئة.. أعراض ظاهرة للعيان 05 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-08-08 at 1.05.18 PM

دراسة: تدهور الصحة في الشيخوخة مرتبط بالطفولة

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-08 at 1.00.59 PM

"الجوع القاتل".. ضرر هذه المنطقة بالدماغ يمنع الشعور بالشبع

منذ1 ساعة
انطلاق الاختبارات السريرية لعقار علاج سرطان الجلد

انطلاق الاختبارات السريرية لعقار علاج سرطان الجلد

منذ4 ساعة
فواكه

3 أنظمة غذائية تحمي من الخرف

منذ5 ساعة
شرب الماء

عقب وفاة أمريكية.. طبيب شهير يحذر من شرب الماء بسرعة

منذ5 ساعة
إكتشاف مرض جيني جديد ونادر تسبب بوفاة ثلاثة اطفال من عائلات لبنانية... إنقاذ ابن الـ5 سنوات من المصير نفسه!

تسبب بوفاة ثلاثة أطفال من عائلات لبنانية.. اكتشاف مرض جيني نادر

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما قاله الأمير الحسن عن السوريين

ماهر أبو طير |اليوم

تسجيل موقف، يقابله "تلميع" !

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

هل تحققت طموحات إستراتيجية السياحة الوطنية؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشروع تعديل قانون الملكية العقارية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

هل قتلت سورية المشروع؟

سميح المعايطة |اليوم

روسيا تبعثر الأوراق الأفريقية

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات | منذ15 ساعة
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
 