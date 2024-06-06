 
الخميس 06 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كيف يؤثر الجري في الصحة النفسية؟

يساعد المشي أيضًا في التحكم في الوزن
يساعد المشي أيضًا في التحكم في الوزن
يشير الدكتور كيريل أنطونوف المختص بإعادة التأهيل، إلى أن العالم يحتفل منذ عام 2016 في أول أربعاء من شهر يونيو باليوم العالمي للجري.
اضافة اعلان
وفقا للطبيب، يحسن الجري النوم وله تأثير إيجابي في الصحة النفسية ويقوي العظام أيضا.

ويقول: "تعمل هذه الرياضة أيضا على تقوية عمل القلب والأوعية الدموية، وتحسين الدورة الدموية وزيادة حجم الرئة. ويمكن أن يقلل الجري المنتظم من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني واحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية".

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد الجري على إفراز مادة الاندروفين التي تعمل على تقليل التوتر العاطفي وتخفيف القلق وتحسين المزاج.

ويشير أنطونوف، إلى أن ممارسة الجري بصورة غير صحيحة قد يكون له الأثر السلبي على صحة الشخص.

ومن جانبها تشير الدكتورة أولغا لانكينا الخبيرة في مختبر Hemotest إلى أن الجري تمرين جيد للقلب والأوعية الدموية - ولهذا السبب تسمى التمارين الهوائية بتمارين القلب.

وتجدر الإشارة إلى أن التمارين الهوائية تتميز بأن الشخص يقوم بتمارين بدنية منخفضة الشدة، ومع ذلك يتدفق الكثير من الدم المشبع بالأكسجين إلى العضلات. كما أن القلب ينبض بشكل أسرع، ويضخ الدم بنشاط ويزود الخلايا بالأكسجين. RT
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
فواكه

علماء: الفواكه تقلل من خطر الاكتئاب

منذ1 ساعة
الفراولة

"تعزز منظومة المناعة".. فوائد الفراولة للصحة

01 حزيران 2024
انقاص الوزن

مشروب لذيذ يساعد على إنقاص الوزن

28 أيار 2024
قدم مسطحة

طبيب يشرح أسباب الأقدام المسطحة

18 أيار 2024
اقرأ أيضا
لقاح الحصبة الذي سيوفر لفئات في الأردن آمن وفعّال

طريقة استخدام اللقاح الروسي ضد جميع أنواع السرطان

منذ1 ساعة
نظام غذائي

كيف تحقيق التوازن الحمضي القاعدي في الجسم؟

منذ1 ساعة
فواكه

علماء: الفواكه تقلل من خطر الاكتئاب

منذ1 ساعة
يساعد بوتوكس المعدة على انقاص الوزن|

بوتوكس المعدة.. بين الفوائد والآثار الجانبية

منذ19 ساعة
أنيميا

لا تتجاهلها.. 7 أعراض غير عادية للأنيميا

منذ22 ساعة
الكرز ليس فقط لذيذًا، ولكنه يقدم أيضًا مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية

الكرز: سر الصحة الجيدة والراحة الليلية

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

لا عدالة في عالم يحكمه الأميركان..!‏

علاء الدين أبو زينة |اليوم

هيبة المعلم على المحك

محمود خطاطبة |اليوم

التكريم الملكي للمحافظ

سلامة الدرعاوي |اليوم

فلسطين في فلسطين

سميح المعايطة |اليوم

جريمة منظمة وتجهيل متعمد

مالك العثامنة |اليوم

سقوط حكومة نتنياهو قريبا

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات | منذ15 ساعة
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات |04 حزيران 2024
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |04 حزيران 2024
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات |04 حزيران 2024
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy

العيد

الغسلة الإخبارية 04 حزيران 2024

68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نفسي 03 حزيران 2024

for-web

عبودية الترند 02 حزيران 2024

WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

موبايل 01 حزيران 2024

web copy
 