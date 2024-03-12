الثلاثاء 12 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كيف يؤثر ما نتناوله على أدمغتنا؟

الخضراوات الورقية الخضراء هي مصدر مهم لفيتامين «ب9
الخضراوات الورقية الخضراء هي مصدر مهم لفيتامين «ب9

ما يأكله الإنسان يمكن أن يؤثر في وظائف دماغه، بما في ذلك قدرته على درء مرض ألزهايمر، وهناك أطعمة معينة مثل بذور دوار الشمس والحبوب الكاملة، توفر فوائد صحية أكبر في هذا السياق.

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لكن، هناك طعام واحد على وجه الخصوص يعد مفتاح العقل السليم، إنه «الخضراوات الورقية الخضراء»، وفق ما أعلنته الدكتورة أوما نايدو، اختصاصي التغذية في جامعة هارفارد، وعالمة الأعصاب، ليزا جينوفا، التي تدربت في الجامعة نفسها.


واتفق الأطباء على أن تناول الخضراوات الورقية ضروري للصحة العامة، خصوصاً لعقلك، وفق ما ذكرته شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.


وتعد أبرز الخضراوات الورقية الخضراء التي يمكنك إضافتها إلى وجباتك، هي: «السبانخ، الخس، الكرنب، السلق السويسري، بوك تشوي (الملفوف الصيني)، والخردل الأخضر».

ويحدد الأطباء 3 أسباب رئيسية تشير إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالخضراوات الورقية مفيد لعقلك.


غنية بفيتامينات «ب»

 


في كثير من الأحيان، ترتبط حالات مثل الاكتئاب والخرف بنقص فيتامين «ب»، وفقاً لدراسة أجرتها كلية الطب بجامعة واين ستيت الأميركية.


وقالت نايدو لـ«سي إن بي سي» إن الخضراوات الورقية الخضراء هي مصدر مهم لفيتامين «ب9»، وهو «فيتامين رئيسي لدعم صحة الدماغ والجهاز العصبي، ووظائف الناقلات العصبية، والصحة النفسية المتوازنة». وأشارت إلى أن الخضراوات الورقية هي اقتراحها الأول لمرضاها الذين يتطلعون إلى تحسين مزاجهم.


عناصر غذائية معززة للدماغ

 


تقول جينوفا إن الخضراوات الورقية الخضراء مليئة بما تسميه «العناصر الغذائية المعززة للدماغ» بما في ذلك حمض الفوليك واللوتين والبيتا كاروتين.
وجرى ربط اللوتين بتحسين وظائف المخ، وبنية المخ لدى كبار السن، ووجدت مراجعة منهجية أن تناول مكملات البيتا كاروتين يمكن أن «تعزز الذاكرة اللفظية والمعرفية».


مليئة بالألياف


لقد وجدت دراسة نُشرت في عام 2021 في مجلة «العلاجات التكميلية في الطب» أن زيادة تناول الألياف الغذائية ارتبطت بانخفاض فرصة الإصابة بالاكتئاب.


وتوصي نايدو بالحصول على مزيد من الألياف من خلال النظام الغذائي، خصوصاً الأطعمة النباتية. كما توصي بتناول مزيد من الخضراوات الورقية التي تحتوي على ألياف كثيفة، نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط.

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