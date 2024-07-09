 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كيف يتأثر المستثمرون نفسيا بتقلبات الأسواق المالية؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أفادت دراسة صينية بأن تقلبات سوق الأسهم أو البورصة لها تأثيرات فورية على الصحة النفسية والبدنية، خصوصاً لدى كبار السن والذكور.

وأوضح الباحثون أن التقلبات في البورصة ارتبطت بزيادة معدلات زيارات غرف الطوارئ في المستشفيات لأسباب مرتبطة بالتوتر، بحسب النتائج التي نُشرت، الجمعة، في دورية «نيتشر مينتال هيلث».

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وأدى انتشار التجارة الإلكترونية ومنصات التكنولوجيا المالية إلى جعل الاستثمار في سوق الأسهم أسهل وأكثر انتشاراً حول العالم، مما أدى إلى زيادة مشاركة الأفراد في البورصة، بما في ذلك الصين.


وبين عامي 2000 و2022، ارتفع عدد المستثمرين في سوق الأسهم في الصين من 29.3 مليون إلى 322.6 مليون. وقد يكون لتقلبات سوق الأسهم تأثير كبير على صحة المستثمرين النفسية والبدنية نتيجة للتغيرات المفاجئة في الثروة، وفق الباحثين.


وخلال الدراسة، راجع فريق من الباحثين من جامعات جينان وبكين و«سون يات سين» في الصين، العلاقة بين تقلبات سوق الأسهم وزيارات غرف الطوارئ المرتبطة بالتوتر.


وأجروا تحليلاً للبيانات التي جُمعت من أكبر المستشفيات في بكين على مدار 3 سنوات، خلا الفترة من 2009 إلى 2012. وتم تحليل هذه البيانات، التي كانت خاصة بزيارات غرف الطوارئ لأسباب محتملة مرتبطة بالتوتر، بالتزامن مع رصد اتجاهات سوق الأسهم في الصين خلال الفترة نفسها.


وأظهرت النتائج وجود اتجاه بزيادة زيارات غرف الطوارئ من قبل الأفراد الذين يعانون من مشكلات صحية نفسية مرتبطة بالتوتر خلال فترات تقلب سوق الأسهم.


ووجد الباحثون أن انخفاض نقطة مئوية واحدة في عوائد السوق اليومية (مؤشر نمو الشركات) يرتبط بزيادة حالات الأمراض القلبية الوعائية وحالات الاضطرابات النفسية في ذلك اليوم.


وإلى ذلك، ترتبط زيادة نقطة مئوية واحدة في عوائد السوق اليومية بزيادة حالات شرب الكحول في ذلك اليوم.


وبشكل عام، تشير نتائج الدراسة إلى أن صدمات سوق الأوراق المالية كانت لها تأثيرات فورية على أمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات الصحة العقلية في الفترة بين عامي 2009 و2012، حيث ارتبط التقلب في أسواق الأوراق المالية بزيادة عدد الزيارات إلى غرف الطوارئ بسبب هذه المشكلات الجسدية والعقلية المرتبطة بالتوتر.


وعلى النقيض من ذلك، فإن الأمراض التي لا ترتبط بالضغوط النفسية مثل العدوى والأمراض الطفيلية لا تتأثر بشكل كبير بتقلبات السوق.


وأشار الباحثون إلى أن هذه الدراسة تعد مقدمة لأبحاث أخرى يركز من خلالها الفريق على التكاليف الصحية المترتبة على تقلبات سوق الأوراق المالية.

 

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