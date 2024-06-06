 
الخميس 06 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كيف يتعامل الوالدان مع كذب الطفل؟

كذب- تعبيرية
كذب- تعبيرية

في بعض الأحيان يكذب الطفل، فكيف يتعامل معه الوالدان بشكل صحيح؟

لا للعقاب القاسي
للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت أستاذة علم النفس كريستينا سوخوتسكي الألمانية أنه ينبغي على الوالدين تجنب العقاب القاسي للطفل بسبب كذبه، نظراً لأنه غالباً ما يؤدي إلى نتيجة عكسية.

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وأوضحت سوخوتسكي أن نتائج دراسة كندية حديثة توصلت إلى أن الأطفال، الذين عوقبوا في كثير من الأحيان بسبب سلوكهم، كذبوا في كثير من الأحيان وبشكل أكثر إقناعاً من الأطفال الذين لم يتلقوا أي عقوبة بسبب الكذب.


تحديد السبب
وبدلاً من العقاب القاسي، ينبغي للوالدين التحدث مع الطفل بشكل واضح بشأن الكذب، مع التأكيد له على أن هذا السلوك خاطئ ومرفوض، مع مراعاة البحث عن السبب الحقيقي، الذي دفع الطفل إلى الكذب كالخوف من العقاب مثلاً.


كما ينبغي للوالدين منح الطفل الثقة وتشجيعه على قول الحقيقة بغض النظر عن الموقف، الذي يمر به، مع مدحه ومكافأته عند قول الحقيقة.
ومن المهم أيضاً أن يمثل الوالدان قدوة للطفل، وذلك من خلال عدم الكذب أمامه. وكالات

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