الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كيف يتفاعل جسمك مع تناول المكسرات على الإفطار يومياً ؟

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تناول حفنة من المكسرات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 17 في المائة،

يعتبر الكثيرون من خبراء التغذية أن الإفطار أهم وجبة في اليوم، والآن وجد العلماء أنها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية - ولكن ذلك يعتمد على ما تأكله.

وكشفت دراسة حديثة أن استبدال بيضة بحفنة من المكسرات يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 17%، وفقًا لتحقيق أجراه العلماء حول الأطعمة النباتية.

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وتقول الدراسة التي نشرت في مجلة BMC Medicine، إن تناول حفنة من المكسرات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 17 في المائة، والسكري بنسبة 18 في المئة، والوفاة المبكرة بنسبة 15 في المئة إذا تم استبدالها بـ 25 إلى 28 غرامًا من المكسرات.


وفي الوقت الذي حذر فيه بعض الأطباء من خطورة البيض صحة القلب، أؤكد آخرون أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة، نقلا عن البيان.


لطالما كانت أمراض القلب واحدة من أكبر الأمراض القاتلة في المملكة المتحدة، حيث أفادت مؤسسة القلب البريطانية أن 460 شخصًا يموتون كل يوم و48000 ألف شخص يلقون حتفهم كل عام بسبب أمراض القلب أو الدورة الدموية.


تظهر النتائج التي شاركها المركز الألماني لأبحاث مرض السكري، عدم وجود فائدة من استبدال الأسماك والمأكولات البحرية بالخيارات النباتية، ولا يوجد دليل على أن استبدال منتجات الألبان يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. لكن استبدالها بالمكسرات يرتبط بانخفاض طفيف للغاية في خطر الوفاة المبكرة.


ووجد أن الأشخاص الذين استبدلوا 50 غراما من اللحوم المصنعة بكمية مماثلة من البقوليات أو العدس أو الحمص أو الفاصوليا، انخفض لديهم خطر الوفاة بسبب أمراض القلب أو الإصابة بها بنسبة 23% وكان الخطر أقل، بنسبة 27%، إذا تناولوا 28 إلى 50 غرامًا من المكسرات بدلاً من اللحوم المصنعة.


وقالت الدكتورة سابرينا شليزنجر، المؤلفة المشاركة في المراجعة، لصحيفة The Mail: "يبدأ الكثير من الناس يومهم بتناول بيضة مسلوقة أو مقلية على الإفطار، لكن نتائج هذا التحليل تشير إلى أنه قد يكون من الأفضل استبدال هذه الأطعمة بأطعمة نباتية".

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