الثلاثاء 26 أيلول 2023
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كيف يعمل الدماغ البشري بالمحيطات الصاخبة؟

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عقلك قادر على التقاط أجزاء من الكلام التي لا تركز عليها أثناء الضوضاء
اكتشف باحثون من جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة، أن الدماغ البشري يقوم بتشفير الكلام في الأماكن الصاخبة والمزدحمة، بشكل "مختلف ومتابين"، حسب تقرير لموقع "scitechdaily".اضافة اعلان

وقد يكون التركيز على الكلام في غرفة مزدحمة أمرا صعبا، خاصة عندما تكون الأصوات الأخرى أعلى، لكن الدماغ البشري يتعامل مع ذلك بناءً على "وضوح الحديث ومدى اهتمامنا به".

واستخدم الباحثون التسجيلات العصبية لتوليد نماذج تنبؤية لنشاط الدماغ، مما يدل على أن المعلومات الصوتية "المقنعة" يتم تشفيرها بشكل منفصل في دماغنا، وفق موقع "Neuroscience".

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، فيناي راغافان، "عند الاستماع إلى شخص ما في مكان صاخب، يستعيد دماغك ما فاتك عندما تكون الضوضاء في الخلفية عالية جدا".

وعقلك قادر على التقاط أجزاء من الكلام التي لا تركز عليها، ولكن فقط عندما يكون الشخص الذي تستمع إليه هادئا بالمقارنة، حسبما يؤكد راغافان.

ويمكن أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى تحسين أنظمة فك تشفير الانتباه السمعي للمعينات السمعية التي يتحكم فيها الدماغ، نقلا عن الحرة.
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