كيف يفيد النظام منخفض الفوسفور مرضى الكلى؟

يُعد النظام الغذائي منخفض الفوسفور مفيداً في التعامل مع مرضى الكلى، إذ يعد الفوسفور أحد المعادن التي توجد بشكل طبيعي في كثيرٍ من الأطعمة، ويُضاف كذلك إلى العديد من الأغذية المُصنَّعة.

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وعند تناول الأطعمة المحتوية على الفوسفور، تدخل معظم كمية الفوسفور إلى الدم، ثم تتخلص الكُلى السليمة من الفوسفور الزائد في الدم.



ولكن في حالة عجز الكُلى عن أداء وظيفتها على نحو سليم، فقد يزداد مستوى الفوسفور في الدم، الأمر الذي ينجم عنه زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب وضعف العظام وألم المفاصل، وربما يؤدي إلى الوفاة.



وتختلف احتياجات الجسم من الفوسفور وفقاً لمدى كفاءة عمل الكُلى، إذ ربما يلزم الحد من تناول الفوسفور في حالة الإصابة بالمرحلة النهائية من مرض الكُلى، أو إجراء غسيل الكُلى، ولكن قد يكون من الصعب الالتزام بذلك، حيث تحتوي جميع الأطعمة تقريباً على نسبة معينة من الفوسفور.



لذا توصي الإرشادات الحالية بتناول الأطعمة الطبيعية، بدلاً من الأطعمة المصنعة التي يُضاف إليها عنصر الفوسفور، حيث يمتص الجسم الفوسفورَ من الأطعمة الطبيعية بنسبة أقل مقارنةً بالأغذية المُصنعَّة، إلى جانب كون الأطعمة الطبيعية أفضل تغذيةً على الإطلاق.



وعلى مدى سنوات، كان الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحد من تناول الفوسفور يُنصحون بتقليل تناول بعض الأغذية الصحية، مثل الحبوب الكاملة والبقوليات وغيرها من الأغذية النباتية. ولكن كشفت الأبحاث مؤخراً أن ذلك لم يكن ضرورياً.





من بين مركبات الفوسفور التي تُضاف إلى الأغذية ما يلي:

-فوسفات الكالسيوم.-فوسفات ثنائي الصوديوم.-حمض الفوسفوريك.-فوسفات أحادي البوتاسيوم.-بيروفوسفات حمض الصوديوم.-صوديوم ترايبوليفوسفيت.





ما هي الأطعمة الغنية بالفسفور



-الوجبات السريعة والأطعمة التي تباع في محطات الوقود، وغيرها من الأطعمة المعلبة، والأطعمة سهلة التحضير.



-الجبن الأميركي، والجبن المطبوخ القابل للدهن المعبأ في عُلب ومنتجات الجبن المعدة على شكل قوالب.



-اللحوم الطازجة أو المجمدة التي يُضاف إليها بعض النكهات أو السوائل للحفاظ على رطوبتها، أو التي تحتوي مكوناتها على حروف "فوس".



-المشروبات الغازية، والعديد من أنواع المياه المنكّهة، والشاي المعبأ في زجاجات أو عُلب، وشراب البنش بالفاكهة، ومشروبات الطاقة أو المشروبات الرياضية، والعديد من الكوكتيلات المسحوقة التي تمزج بالماء لإعداد المشروبات.





ما الأطعمة التي تحتوي نسباً منخفضة من الفوسفور؟

-الوجبات المعدة بالمنزل أو الوجبات الخفيفة التي تُحضّر باستخدام مكونات طازجة، أو خيارات الأطعمة التي لا تحتوي قائمة مكوناتها على حروف "فوس".



-كمية صغيرة من الجبن الأبيض الطري أو الجبن السويسري أو جبن الموتزاريلا، إذا كنت بحاجة إلى الحد من تناول الفوسفور.



-المشروبات المثلجة أو الحلوى المثلجة الخالية من الحليب أو حلوى الفواكه المجمدة.

لفائف الخبز الطازجة أو الخبز أو البيجل أو المافن الإنجليزي.



-اللحم البقري قليل الدهن أو البيض أو لحم الضأن أو لحم الطيور البري أو الدواجن أو المأكولات البحرية أو غيرها من الأسماك التي لا تحتوي قائمة مكوناتها على حروف "فوس".



-المشروبات الغازية بنكهة الليمون أو بنكهة الزنجبيل، أو الماء العادي وبعض الكوكتيلات التي لا تحتوي مكوناتها على حروف "فوس"، القهوة المخمرة الطازجة (المصنوعة من الحبوب) أو الشاي المخمر أو عصير الليمون.