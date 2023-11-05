الأحد 05 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كي تشيخ بصحة أكبر تجنب هذه العادات في شرب القهوة

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شرب القهوة مع الحليب والسكر عاد صحية سيئة
إذا كنت من محبي القهوة ولكنك ترغب في التقدم بالعمر وأنت لا تزال تتمتع بصحة جيدة، فيجب عليك الانتباه إلى عاداتك عند شربها. إذ يمكن للبعض من عادات شرب القهوة أن يحرمك من الشيخوخة الصحية.اضافة اعلان

وفيما القهوة تعد المشروب الأكثر شعبية بين الألمان. فهذا المشروب الساخن لا يساعدك على بدء يومك مستيقظًا فحسب، بل للقهوة فوائد صحية أخرى مثبتة علمياً، منها المساعدة على إنقاص الوزن.

شرب القهوة بشكل خاطئ يحول المشروب إلى سم

بيد أنّ لهذا المشروب له تأثيرا سلبيا على عملية التقدم في السن لدى الإنسان. لذلك من الأفضل تجنب ثلاث عادات عند شرب القهوة قد تسرع من الشيخوخة، وفق المجلة العلمية "24vita" .

ثلاث عادات تسرع من عملية الشيخوخة!



شرب القهوة يمكن أن يساعدك أيضاً على التقدم في السن بشكل صحي، لكن ينصح الأطباء بتجنب استبدال وجبة الإفطار بالقهوة وحدها، حيث تعتبر وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم، كما أن نقص الطعام المغذي يمكن أن يؤثر على الشيخوخة الصحية.

وهناك دراسات عديدة تظهر أن تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التدهور المعرفي لدى الإنسان وبالتالي تسريع عملية الشيخوخة. ولهذا يوصى الأطباء ببدء اليوم بوجبة إفطار متوازنة من الفاكهة ومنتجات الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.

عادة سيئة أخرى قد يتبعها كثيرون وهي استبدال الماء بالقهوة. بدلاً من ذلك، يجب على المرء الحفاظ على كمية السوائل اليومية الموصى بها وهي 1.5 إلى 2 لتر من الماء، لأن القهوة يمكن أن تؤدي إلى الجفاف وزيادة التبول.

أما العادة السيئة الثالثة وتتمثل في شرب القهوة مع الحليب والسكر، وخاصة بكميات زائدة، يمكن أن يكون له تأثير سلبي على عملية الشيخوخة، نقلا عن موقع Dw.

كما يمكن أن يؤدي استهلاك الحليب والقشدة والسكر إلى مشاكل صحية مثل زيادة مستويات السكر في الدم والالتهابات. ولذلك ينصح بالاستمتاع بالقهوة دون أي إضافات لتقليل الآثار السلبية على الشيخوخة الصحية.
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