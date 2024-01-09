الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لأسنان صحية.. تناول هذه الأطعمة

الفراولة تعمل كمبيض طبيعي للمينا
الفراولة تعمل كمبيض طبيعي للمينا

أكد الدكتور فيشواس باتيل، رئيس قسم طب أسنان الأطفال، مستشفى سيريا للأم والطفل التخصصي في الهند أن الأطعمة يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في تعزيز صحة الأسنان، حيث يواجه جزء كبير من الناس تحديات مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

وقال الدكتور باتيل: توفر هذه الأطعمة الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية التي تساهم في الحصول على أسنان قوية ولثة صحية، وتقلل من خطر تسوس الأسنان وفقا لصحيفة indianexpress.

اضافة اعلان


من الخضروات المقرمشة التي تعمل كفرشاة أسنان طبيعية إلى الفواكه الغنية بالمغذيات التي تدعم صحة اللثة، اكتشف الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساهم في الحصول على ابتسامة مشرقة وصحية.


الماء


يعد الماء واحدًا من أهم المشروبات التي يتم تجاهلها، حيث يعمل على ترطيب تجويف الفم بينما يقوم أيضًا بطرد جميع بقايا الطعام من الفم.

 

وقال الدكتور باتيل إن الماء يخلق أيضًا بيئة محيطة داخل الفم لإنتاج اللعاب. ويوصى بأن يستهلك الفرد 3 لترات من الماء يوميًا للبقاء رطبًا ومنع تسوس الأسنان.


الخضار الورقية


جميع الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والخس والخضروات الجذرية مثل الجزر والكرفس غنية جدًا بحمض الفوليك – وهو نوع من فيتامين ب الذي يساعد على مكافحة أمراض اللثة.


التفاح والفراولة


التفاح مصدر حيوي للألياف والماء الذي يحفز إنتاج اللعاب. علاوة على ذلك، فإن السكريات الطبيعية الموجودة في التفاح تساعد في تحييد الأحماض الضارة في الفم.

 

ووفقا للدكتور باتيل، فإن الفراولة والتوت البري تعمل أيضًا كمبيض طبيعي للمينا لأنها محملة بحمض الماليك وتمنع تكوين البلاك.


وأضاف أن الجوافة والأملا (عنب الثعلب) مصدران غنيان بفيتامين C، الذي يساعد على إنتاج الكولاجين، ما يحافظ على اللثة قوية وصحية.


المكسرات


المكسرات مثل اللوز والكاجو والفستق والجوز مليئة بالمغذيات الدقيقة.

 

يحتوي اللوز على الأرجينين، وهو حمض أميني يساعد على تقليل خطر التسوس وزيادة إنتاج اللعاب للوقاية بشكل أفضل من أمراض اللثة.


المأكولات البحرية


المأكولات البحرية، وخاصة الأسماك، غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد على تقليل التهاب اللثة وتسريع عملية الشفاء.


الشاي الأخضر


يلعب هذا المشروب المذهل الغني بالعناصر الغذائية مع مادة البوليفينول والكاتشين دورًا كبيرًا في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض اللثة.

 

كما يعمل الشاي الأخضر كمصدر إضافي للفلورايد ويساعد على منع رائحة الفم الكريهة.


البقوليات


البقوليات هي قوى غذائية حقيقية. الحمص، والشانا السوداء، وما إلى ذلك غنية جدًا بحمض الفوليك والمغنيسيوم والزنك والحديد - ما يساعد في تقوية المينا وتقليل فرص تسوس الأسنان .


الحليب والجبن


تحتوي منتجات الألبان، مثل الحليب والجبن، على الكازين، وهو البروتين الذي يعمل على إصلاح وبناء المينا.

 

يحتوي الحليب أيضًا على الفوسفور، وهو عنصر غذائي آخر يحمي المينا، بينما يحتوي الجبن على الفوسفات، مما يساعد على توازن مستوى الرقم الهيدروجيني في الفم.


وأكد الدكتور باتيل أن تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا، واستخدام خيط الأسنان بانتظام، وزيارة طبيب الأسنان لإجراء الفحوصات يظل أمرًا بالغ الأهمية.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
Unhealthy-Junk-Food-Concept

كيف تميز الأطعمة "فائقة المعالجة" على أرفف البقالة؟

08 كانون الثاني 2024
البيض من الاطعمة التي تقاوم الدهون

أطعمة "سحرية" تخلصك من دهون البطن!

06 كانون الثاني 2024
Sans-titre-9

لمن يعاني من الصداع النصفي.. هذا ما يجب تناوله

26 كانون الأول 2023
prostate-cancer-hero

للرجال فقط.. لتعزيز الخصوبة اتبعوا حمية البحر المتوسط

23 كانون الأول 2023
اقرأ أيضا
وائل الدحدوح رفقة ابنته خلود من مراسم توديع نجله الشهيد حمزة

كما يواجه الدحدوح وغالبية الغزيين.. ما مخاطر “الحزن التراكمي”؟

منذ23 ساعة
Unhealthy-Junk-Food-Concept

كيف تميز الأطعمة "فائقة المعالجة" على أرفف البقالة؟

08 كانون الثاني 2024
حمية البحر المتوسط

للعام السابع على التوالي.. حمية البحر المتوسط الأفضل عالميا

07 كانون الثاني 2024
خطوات رياضية عليك الالتزام بممارستها العام 2024

خطوات رياضية عليك الالتزام بممارستها العام 2024

06 كانون الثاني 2024
الأدوية الخافضة للكوليسترول.. هل تحمل آثارا جانبية؟

الأدوية الخافضة للكوليسترول.. هل تحمل آثارا جانبية؟

06 كانون الثاني 2024
البيض من الاطعمة التي تقاوم الدهون

أطعمة "سحرية" تخلصك من دهون البطن!

06 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تشخيص الأزمات ليس صعبا

ماهر أبو طير |اليوم

بلينكن يتأبط شرا

محمود الخطاطبة |اليوم

إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم ذات الأرقام القياسية الأعلى

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

مراجعة ربعية للموازنة

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشروع تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

سورية.. حالة ميؤوس منها

سميح المعايطة |اليوم

محاولة اغتيال غزة بالتدمير والتهجير الطوعي

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات | منذ17 ساعة
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
1704540457849747300

أسابيع فوضوية في الأمم المتحدة

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
1704383986628287500

ما نهاية لعبة إسرائيل في غزة؟

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
 