لأقصى استفادة.. أفضل وقت لتناول الفيتامينات خلال اليوم

إن اتباع نظام غذائي متوازن هو وسيلة جيدة لضمان حصول الجسم على كمية المغذيات اليومية المطلوبة، لكن يتطلب الأمر أكثر من مجرد الطعام لتحقيق ذلك للكثيرين.

اضافة اعلان



وبالتالي، يأتي دور الفيتامينات المتعددة كوسيلة فعالة ومعتمدة من الخبراء لتكملة النظام الغذائي. وبحسب ما نشره موقع Vogue India، عند تحديد أي من الفيتامينات يجب تناوله، تنشأ العديد من الأسئلة الشائعة، مثل ما أفضل وقت لتناول الفيتامينات المتعددة؟ وهل يؤثر التوقيت على طريقة امتصاص الجسم للعناصر الغذائية؟





الفئات الأكثر احتياجا للفيتامينات



تقول اختصاصية التغذية سومان أغاروال، إن تناول الفيتامينات المتعددة لا يرتبط بمرحلة عمرية محددة، إنما "يجب على أي شخص لا يتم تلبية احتياجاته من الفيتامينات والمعادن من خلال الطعام العادي أن يستشير طبيبه المعالج ويفكر في بدء نظام متعدد الفيتامينات".



للتعمق أكثر، تقول الدكتورة فيشاكا شيفداساني إن هناك مجموعات معينة من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الفيتامينات المتعددة لمنع أوجه القصور، "على سبيل المثال، تحتاج النساء الحوامل إلى حمض الفوليك والحديد، وتحتاج النساء خلال سنوات الحيض إلى الحديد، وغالبا ما يعاني النباتيون من نقص فيتامين B12، ويمكن أن يحتاج كبار السن إلى الكالسيوم، ويحتاج الكثيرون إلى فيتامين D".





محتوى الفيتامينات المتعددة



توضح أغاروال أن الفيتامينات المتعددة، التي ينبغي تناولها يجب أن تشمل جميع فيتامينات B المركب، حيث إن تقنيات المعيشة والطهي الحديثة غالبا ما تستنزف هذه العناصر الغذائية. وتقترح أيضا أنه يجب أن يحتوي على معادن نادرة مثل الزنك والسيلينيوم والحديد والكالسيوم، إلى جانب الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مثل A وD وE. يمكن للمرء أيضا الاستفادة من مضادات الأكسدة مثل الليكوبين والأستازانتين، مشيرة إلى أنه "على الرغم من أنه ليس من الضروري أن تحتوي الفيتامينات المتعددة على كميات كبيرة من B12 وD3 نظرا لوجودهما بكميات صغيرة، إلا أنه ما يزال من المفيد تضمينها".





أفضل وقت لتناول الفيتامينات المتعددة



- فيتامين C: ينصح بتناول فيتامين C بعد الإفطار، ويراعى تناوله بعد استشارة طبيب.



- أوميغا 3 وأوبيكينول: يعد التوقيت الأنسب لتناول أوميغا 3 بعد الغداء، إذ يمكن أن يؤدي إلى تحسين الامتصاص وتقليل الآثار الجانبية، مثل التجشؤ أو الطعم المريب.



- الحديد: من الأفضل تناول أقراص الحديد على معدة خاوية، أي قبل ساعة واحدة على الأقل من تناول الوجبة أو بعدها بساعتين. ولكن يمكن أن تتسبب أقراص الحديد في تهيج المعدة، لذا فإن تناوله مع الطعام يمكن أن يكون أفضل لبعض الأشخاص.



- فيتامين B المركب: ينصح بالحرص على تناوله في النصف الأول من اليوم. ووفقا للدكتورة شيفداساني، فإن فيتامين B المركب يمكن أن يسبب الأرق للبعض إذا تم تناوله في النصف الثاني من اليوم.



- الكالسيوم: من الأفضل تعاطي أقراص الكالسيوم مع الطعام، وخاصةً الطعام الغني بفيتامين D، الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم. توصي أغاروال بتناول الكالسيوم مع كوب من اللبن.



- المغنيسيوم: من الأفضل تناوله قبل النوم بـ15 دقيقة، للحصول على نوم أفضل واسترخاء.-(العربية نت)