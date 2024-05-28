لأول مرة في العالم .. علماء صينيون يعلنون عن شفاء مريض سكري باستخدام الخلايا

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Chinese team reports patient’s diabetes cured with cell therapy in world first — South China Morning Post (@SCMPNews) May 27, 2024

وواجه المريض، وهو رجل يبلغ من العمر 59 عاما كان يعاني من مرض السكري من النوع الثاني لمدة 25 عاما، مضاعفات شديدة من المرض.وعلى الرغم من خضوعه لعملية زرع كلية في عام 2017، إلا أنه فقد معظم وظائف جزيرات البنكرياس (جموعات صغيرة من خلايا البنكرياس تظهر على هيئة بقع صغيرة مختلفة في الشكل والوظيفة عما حولها من خلايا البنكرياس )، والتي تتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم، واعتمد على حقن الإنسولين المتعددة كل يوم.وقال تيموثي كيفر، الأستاذ في قسم العلوم الخلوية والفسيولوجية بجامعة كولومبيا البريطانية، لصحيفة South China Morning Post (SCMP): "أعتقد أن هذه الدراسة تمثل تقدما مهما في مجال العلاج بالخلايا لمرض السكري".ويدرس الباحثون العالميون زراعة الجزيرات كعلاج بديل واعد، مع التركيز في المقام الأول على إنشاء خلايا تشبه الجزيرات من مزارع الخلايا الجذعية البشرية. وبعد أكثر من عقد من الجهد، حقق الفريق الصيني تقدما كبيرا.

وفي يوليو 2021، خضع المريض لعملية زراعة الخلايا المبتكرة. وبعد 11 أسبوعا فقط، لم يعد بحاجة إلى الإنسولين الخارجي، وفي غضون عام، اختفت تماما حاجته إلى تناول الدواء عن طريق الفم للتحكم في مستويات السكر في الدم.وهذه هي المرة الأولى في العالم التي يتم فيها علاج مريض من مرض السكري باستخدام العلاج بالخلايا.واستخدم الفريق، بقيادة يين هاو، الباحث البارز في مستشفى شنغهاي تشانغتشينغ، خلايا الدم وحيدة النواة المحيطية الخاصة بالمريض وأعادوا برمجتها. وقد تم تحويلها إلى "خلايا بذرية" وإعادة تشكيل أنسجة جزيرات البنكرياس في بيئة صناعية.وأكد هاو أن هذا الإنجاز هو تقدم آخر في مجال الطب التجديدي، الذي يعزز قدرات الجسم على التجدد لعلاج الأمراض. RT